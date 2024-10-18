Приглашение в Альянс поднимет моральный дух украинцев, отметил президент.

Полномасштабная война в Украине закончится, когда российский диктатор Владимир Путин окажется в изоляции, и другие партнеры его будут подталкивать к дипломатии.

Приглашение Украины в НАТО укрепляет украинские дипломатические пути к окончанию войны, рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times.

"Мы не можем быть очень сильными, не имея приглашения (в НАТО, - Ред.) ...Эта война закончится, когда Путин окажется в изоляции и будет подталкиваться другими партнерами к дипломатии", - заявил он.

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По словам украинского лидера, приглашение Украины в НАТО поднимет моральный дух нашего народа и наших солдат.

"Приглашение означает еще один шаг к НАТО, а это значит, что их дети не будут умирать. Никогда, потому что мы будем членом НАТО. Если мы не получим приглашение в НАТО, моральный дух будет падать".

Отношения НАТО - Украина в центре внимания

После того, как РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, Киев подал заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО. Летом текущего года во время саммита Альянса в Вашингтоне все 32 страны, которые входят в НАТО, подтвердили, что украинское государство "находится на необратимом пути к членству".

В октябре Владимир Зеленский презентовал в украинском парламенте план победы, его первый пункт - приглашение Украины в Альянс. Позже в Белом доме сообщили, что у союзников по НАТО пока "нет консенсуса насчет того, чтобы предложить Украине приглашение".

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