Для передачи танков требуется официальное одобрение со стороны Вашингтона.

Правительство Австралии обсуждает с администрацией президента США Джо Байдена возможность отправки законсервированных танков Abrams в Украину. Об этом сообщило издание Sydney Morning Herald, ссылаясь на правительственные источники, передает Kyiv Post.

В издании напомнили, что в 2004 году Австралия приобрела у США 59 боевых танков M1A1 Abrams, которые были выведены из эксплуатации в июле 2024 года, ведь страна начала получать модернизированные M1A2 SEPv3 Abrams. Несмотря на то, что таким танкам уже 20 лет, их использовали довольно редко.

Однако из-за того, что танки американского производства, то для их передачи требуется официальное одобрение со стороны Вашингтона.

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Однако в Kyiv Post заверили, что это лишь формальность, ведь США уже предоставили Украине 31 модернизированную машину M1A1. В то же время перед получением разрешения армия Австралии осмотрит каждый танк и определит, какие ремонтные работы нужны для того, чтобы они имели оперативные стандарты.

"Эти танки все еще в хорошем состоянии. Украинцы ведут войну за национальное выживание, поэтому мы должны доставить их туда как можно скорее", - заявил бывший австралийский военный Майкл Шубридж.

Издание, ссылаясь на источники в австралийском правительстве, добавило, что во время переговоров между Канберрой и Вашингтоном продолжают подчеркивать стратегическую важность поддержки Украины, чтобы сохранить баланс сил в Европе. Также эту позицию полностью поддерживают и оппозиционные партии.

В свою очередь австралийский сенатор заявил для Kyiv Post, что поддержка Украины Австралией "не должна быть половинчатой, поскольку их борьба (Украины - УНИАН) также является испытанием воли для всех демократических наций".

Оружие для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, Дания передаст Украине еще одну партию истребителей F-16. Известно, что в начале августа Украина получила первый такой истребитель от Дании. В стране заявили, что другая партия истребителей будет передана Украине во второй половине года.

Также сообщалось, что Италия передаст Украине батарею ПВО Samp-T. По словам главы МИД Италии, Украина не просила больше, чем страна уже предоставляет.

"Мы предоставили Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую, сейчас мы собираемся отправить вторую батарею Samp T для защиты украинского населения", - отметил Антонио Таяни.

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