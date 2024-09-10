На территории Бельгии размещен один из критически важных для НАТО объектов инфраструктуры, а именно – морской порт Антверпен.

Бельгия, которая является членом НАТО, недавно обнаружила, что у нее хватит боеприпасов только на 24 часа войны. Теперь выяснилось, что у нее нет ПВО, и страна нуждается в комплексах Patriot, пишет украинское издание Defense Express.

"В истории с Бельгией надо сразу обозначить, что эта страна-участник НАТО вообще не имеет никаких собственных наземных средств противовоздушной обороны, даже для прикрытия подразделений сухопутных войск. Весь функционал по защите неба этой страны должны были "вытягивать" на себе имеющиеся F-16 в количестве ориентировочно полсотни единиц, и похоже, что такой порядок вещей бельгийских политиков и военных в целом устраивал даже первые 2 года полномасштабной войны РФ против Украины", – отмечается в материале.

Однако, как показала практика, в современных условиях угрозы с воздуха являются комплексными и требуют комплексного ответа. Поэтому в Бельгии забили тревогу. Так, бельгийское издание 7sur7 сообщило, что полковник в отставке и эксперт по вопросам национальной безопасности Роджер Хаусен заявил, что у страны нет защиты от атак с воздуха, поэтому государство фактически является беззащитным.

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Впоследствии основной кандидат на пост нового премьер-министра Бельгии Барт де Вевер сделал заявление о том, что стране срочно необходимо приобрести комплексы противовоздушной обороны, в частности Patriot.

"Здесь надо отдельно отметить, что на территории Бельгии размещен один из критически важных для всего Альянса объектов инфраструктуры, а именно – морской порт Антверпен, который в случае необходимости должен стать одним из ключевых перевалочных пунктов при переброске войск и вооружения из США на Европейский континент в случае "большой войны" НАТО против России. То есть получается так, что бельгийцы об отсутствии собственной наземной компоненты ПВО задумались со значительным опозданием. Более того, сейчас картина выглядит и так, что бельгийские политики и общество в целом могут даже не прийти к принципиальному согласию о необходимости покупки тех же "Петриотов", не говоря уже о конкретных параметрах количества, стоимости и срока поставки", – добавляют авторы.

Однако бельгийские эксперты говорят, что системы Patriot будут неэффективными в борьбе против малых дронов. Поэтому страна должна сосредоточиться на развитии многоуровневой системы ПВО по аналогии с израильским "Железным куполом". Это будет стоить десятки миллиардов долларов. Для сравнения, сейчас Бельгия тратит на оборону около 5,5 млрд долларов в год.

В материале отмечается, что год назад – в декабре 2023 года – Брюссель заявил, что боеприпасов стране хватит лишь на 24 часа войны, после чего воевать буквально придется камнями. Уже через год Бельгия обнаружила, что не имеет собственных средств для защиты неба.

"На первый взгляд, такая инертность в оборонных дискуссиях может выглядеть крайне достойной удивления. Но с другой стороны, должны сделать поправку и на то, что Бельгия в своей оборонной политике делала ставку на тесную интеграцию с Францией. Поэтому похоже, что активизация дискуссий в Брюсселе о собственных оборонных возможностях возникла на фоне как раз трезвого осознания, что ставка на интеграцию в военной сфере с французами все же не позволит "пропетлять" на фоне нарастания военной угрозы от России", – констатировало издание.

Ситуация с оружием в мире

США кратно увеличили производство ракет к HIMARS и Patriot. Так, ракет GMLRS к HIMARS по состоянию на конец лета текущего года ежемесячно производится на 40% больше чем в 2022 году.

Между тем США и несколько европейских компаний сотрудничают с Украиной в вопросе создания замены зенитно-ракетной системы класса "земля-воздух" С-300 и ракеты класса "воздух-воздух" Р-27. Такое заявление сделал глава Пентагона Ллойд Остин.

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