Йенс Столтенберг также заявил, что следует быть готовыми к долговременной войне.

Война в Украине "закончится за столом переговоров", а Украина будет нуждаться в дальнейшей поддержки со стороны НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, пишет CNN.

Он отметил, что спрогнозировать финал войны тяжело, ведь "войны по своей природе непредсказуемы, и поэтому мы просто должны быть готовы к долговременной перспективе".

Столтенберг добавил, что война в Украине стала "войной на истощение".

"Украинцы платят высокую цену за защиту своей страны на поле боя, но также и Россия несет большие потери", - отметил генсек НАТО.

Столтенберг также отметил лидерство США в поддержке как Украины, так и Трансатлантического альянса.

"Поддержка США ежедневно меняет ситуацию на поле боя... Президент Путин хотел меньше НАТО, и поэтому он вторгся в Украину, но получает больше", - сказал Столтенберг.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

2 июня 2022 года Зеленский заявил, что Россия оккупировала около 20% территории Украины - нужно освободить 2 тыс. 603 населенных пункта.

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