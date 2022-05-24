Генсек НАТО уверен, что одной из целей Путина было уменьшение присутствия Альянса на границах РФ, а сейчас он получает расширение.

Президент РФ Владимир Путин не достиг поставленных целей в Украине.

Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Укринформ.

"Россия не достигла своих целей в Украине. Был план краткосрочной военной операции, но произошла очень затратная для России война", – заявил он.

Генсек НАТО отметил, что Путин был вынужден отвести войска от Киева и с севера страны: "Российские войска вытесняют из Харьковской области, а наступление на Донбассе идет очень медленно".

Столтенберг считает, что Путин совершил стратегическую ошибку:

"Я убежден, что одной из целей, одной из заявленных целей этого вторжения в Украину было уменьшение присутствия НАТО на российских границах. И в юридически обязывающем соглашении, которое российский президент Путин направил в НАТО в декабре и которого он хотел, что мы подписали, было четко заявлено: никакого большего расширения НАТО. А сейчас он получает расширение присутствия НАТО".

Напомним, ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Путину нужна вся Украина, но россиян будут успокаивать малыми достижениями.

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