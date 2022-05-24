Президент РФ Владимир Путин не достиг поставленных целей в Украине.
Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Укринформ.
"Россия не достигла своих целей в Украине. Был план краткосрочной военной операции, но произошла очень затратная для России война", – заявил он.
Генсек НАТО отметил, что Путин был вынужден отвести войска от Киева и с севера страны: "Российские войска вытесняют из Харьковской области, а наступление на Донбассе идет очень медленно".
Столтенберг считает, что Путин совершил стратегическую ошибку:
"Я убежден, что одной из целей, одной из заявленных целей этого вторжения в Украину было уменьшение присутствия НАТО на российских границах. И в юридически обязывающем соглашении, которое российский президент Путин направил в НАТО в декабре и которого он хотел, что мы подписали, было четко заявлено: никакого большего расширения НАТО. А сейчас он получает расширение присутствия НАТО".
Напомним, ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Путину нужна вся Украина, но россиян будут успокаивать малыми достижениями.