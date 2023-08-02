Также почти половина американцев поддерживают вступление Украины в НАТО.

Почти треть американцев поддерживают отправку американских войск на войну в Украине. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Redfield & Wilton Strategies для Newsweek.

Отмечается, что в общей сложности 31% имеющих право голоса избирателей в США поддерживают отправку американских вооруженных сил на войну в Украину. При этом четверть респондентов не поддержали и не возразили против отправки американских солдат в Украину, а 34% выступили против. Чуть менее 10% затруднились с ответом.

Всего в онлайн-опросе, который проводился с 25 по 26 июля, приняли участие 1500 человек.

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Отмечается, что наибольший процент поддержки – среди молодежи и людей среднего возраста. Так, 47% опрошенных в возрасте от 27 до 42 лет заявили, что они поддерживают или решительно поддерживают отправку американских войск в Украину. Также всего 4% респондентов в возрасте от 18 до 26 лет заявили, что они категорически против отправки американских войск.

В то же время почти треть респондентов в возрасте старше 59 лет заявили, что выступают против ввода американских войск в Украину, а еще 25% "категорически" против этого предложения.

Newsweek отмечает, что обратился в Пентагон за комментарием относительно соцопроса, но не получил ответа.

Отношение американцев ко вступлению Украині в НАТО

Относительно вступления Украины в НАТО, в опросе для Newsweek 47% респондентов заявили, что либо поддерживают, либо решительно поддерживают вступление Украины в НАТО, и только 15% выступили против. Еще 29% не выразили ни поддержки, ни возражений, а 10% затруднились с ответом.

Также чуть более четверти респондентов заявили, что Украина должна быть принята в НАТО немедленно, тогда как 37% считают, что Украина должна стать государством НАТО после окончания войны с Россией.

Участие войск США в войне в Украине

Ранее в Белом доме заявили, что ни один американский солдат не участвует в боевых действиях. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, в Украине присутствует лишь небольшое количество американских военных, однако они привлечены исключительно для охраны посольства США в Киеве и представительства аппарата военных атташе в Украине.

В то же время США продолжает поддерживать Украину оружием и стоимость оказанной военной помощи уже превысила 40 миллиардов долларов. Также в США заявляли, что будут поддерживать Украину до тех пор, пока Российская Федерация не выведет свои войска.

Также в США заявляли, что видят будущее украинцев в составе НАТО, и этот вопрос не подлежит дискуссиям.

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