Вопрос участия войск США в боях на территории Украины прокомментировал спикер Администрации Байдена.

Представитель Белого дома Джон Кирби прокомментировал присутствие войск США в Украине и подчеркнул, что ни один американский солдат не участвует в боевых действиях.

Этот вопрос координатор Совета безопасности администрации Джо Байдена (лидера США) уточнил во время брифинга 28 июля, передает "Укринформ".

"В Украине нет американских сил, которые оказывали бы помощь Украине в боевых действиях, или присутствовали бы на поле боя с украинскими силами", - указал Кирби.

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Таким образом он в очередной раз акцентировал, что власти США не нарушают обещания о том, что не будут привлекать свои войска для участия в войне на территории Украины. Соответствующей позиции представители Байдена придерживаются, начиная с полномасштабного вторжения.

По словам Кирби, в Украине присутствует лишь небольшое количество американских военных, однако они привлечены исключительно для охраны посольства США в Киеве и представительства аппарата военных атташе в Украине.

"Вооруженные силы США не принимают активного участия в боевых действиях в Украине или в поддержке боевых действий на территории Украины", - подчеркнул спикер Белого дома.

Белый дом объявил, что видит Украину в НАТО

Напомним, 16 июля Джон Кирби также отметился важным заявлением об Украине. Он указал, что США видят будущее украинцев в составе НАТО. Он подчеркнул, что этот вопрос не подлежит дискуссиям.

Намерения относительно мощной поддержки Украины в рамках саммита НАТО в Вильнюсе также выразил лидер США Джо Байден. Он указал, что Вашингтон стремится остановить войну в Украине и пообещал, что обязательства США перед Киевом не "ослабнут" даже с течением времени.

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