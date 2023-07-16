Советник Байдена подчеркнул, что Украина получит столько поддержки, сколько потребуется.

Будущее Украины - в НАТО. Этот вопрос не подлежит обсуждению.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News. Он подчеркнул, что прямо сейчас "украинцы смело и отважно противостоят россиянам на юге и на востоке". Более того, украинские воины "наносят огромный урон "силам" второй армии мира".

"Запад работает над продолжением ужесточения наших санкций, разрушая оборонно-промышленную базу России, ослабляя ее способность производить передовые технологии. Мы будем продолжать экономическое давление на Россию, а украинцы – военное давление на Россию. Поэтому я думаю, что в конце концов, если Россия решит продолжать борьбу в этой войне, это дорого ей будет стоить. И Украина продолжит прогрессировать на поле боя", - сказал Салливан.

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Отдельно он отметил, что вопрос будущего Украины в НАТО уже решен. Сейчас союзники собираются убедиться, что Украина получает необходимую поддержку столько, сколько ей нужно.

"И наконец, да, мы в НАТО очень просто сказали, что будущее Украины - в НАТО. Мы это имели в виду. Это не подлежит обсуждению. Это то, к чему сейчас обязались все 31 союзник", - сказал Салливан.

Что касается поставок кассетных боеприпасов Украине, Салливан отметил, что моральный авторитет США не пострадал после этого решения, а президент Байден полон решимости не оставить Киев без оружия.

"Я сомневаюсь, что передача Украине оружия для защиты страны и гражданских лиц каким - то образом подрывает наш моральный авторитет", - заявил советник Салливан, добавив, что ни США, ни Украина не подписывали соглашение о запрете кассетных боеприпасов.

Заявления США об Украине и НАТО

Как сообщал УНИАН, 12 июля во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что вопрос о том, "хотят ли Украину видеть в НАТО" больше не стоит.

Он также выразил восхищение стойкостью украинцев и подчеркнул, что Украина - пример для всего мира, а США делают все, чтобы как можно скорее поставить Украине все необходимое для защиты от российской агрессии.

"Мы не отступим. Я имею это в виду - наше обязательство перед Украиной не ослабнет. Мы будем выступать на стороне свободы и воли сегодня, завтра и столько, сколько это потребуется. Мы хотим, чтобы эта война прекратилась на справедливых условиях. На условиях, которые будут придерживаться основных принципов Устава ООН", - подчеркнул Байден.

Впоследствии представительница Госдепа Андреа Калан заявила, если Украина сейчас станет членом НАТО, это означает, что НАТО будет в прямом конфликте с Россией, что повлечет "огромную эскалацию", чего США и страны НАТО не хотят

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