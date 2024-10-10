Также уменьшилось количество россиян, которые считают, что боевые действия в Украине идут успешно.

47% россиян считают, что полномасштабная война РФ в Украине принесла больше вреда, чем пользы. Такой показатель является самым высоким с 24 февраля 2022 года. Об этом говорится в результатах соцопроса, который проводила организация "Левада-центр" в сентябре.

В то же время 28% граждан РФ отметили, что война принесла "больше пользы", а еще 25% отметили, что на этот вопрос "трудно ответить".

Таким образом в течение года снизилось количество тех россиян, которые уверены в том, что "специальная военная операция" является полезной, а именно с 38 до 28%.

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Кроме того, снизилось количество россиян, которые утверждают, что боевые действия идут успешно. Еще в феврале так считали 70% граждан, теперь их количество уменьшилось до 60%. В свою очередь проведение мирных переговоров поддержали 54% опрошенных.

Другие социологические опросы

Как сообщал УНИАН, более 80% украинцев верят, что Украина с поддержкой союзников способна достичь успеха в войне, которую начала РФ. Результаты опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС), изучение общественного мнения проводили с 20 сентября по 3 октября 2024 года.

Также телефонный опрос проекта "Хроники" и исследовательской группы Extreme Scan показал, что 49% россиян поддержали бы вывод российских войск и мирные переговоры с Украиной без достижения целей так называемой "СВО". Такой показатель является максимальным с начала войны.

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