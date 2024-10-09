Однако с декабря 2023 года во всех регионах, кроме Запада, снизился процент тех, кто верит в возможность успеха, больше всего на Востоке.

Более 80% украинцев верят, что Украина при должной поддержке союзников способна достичь успеха в войне, развязанной Россией. Такие результаты собственного всеукраинского опроса обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС). Изучение общественного мнения проводилось в течение 20 сентября-3 октября 2024 года.

Как можно видеть, сейчас абсолютное большинство украинцев - 81% - продолжают верить, что Украина способна достичь успеха, если Запад будет должным образом поддерживать. Считают, что Россия безнадежно сильна - 14%, еще 6% респондентов не смогли определиться со своим мнением.

В КМИС отмечают, что между декабрем 2023 года и сентябрем 2024 года во всех регионах, кроме Запада, стало меньше тех, кто верит в возможность успеха. В частности, наибольшее снижение прослеживается на Востоке, где в декабре 2023 года 79% верили в возможность достижения успеха, а сейчас - 67%.

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По сравнению с декабрем на 7% выросло количество тех, кто думает, что РФ слишком сильна и Украина не сможет нанести ей существенных неудач.

Опрос также показал, что между февралем и сентябрем 2024 года до 38% уменьшилась доля тех, кто считает, что Запад устал от Украины (44% было в феврале). И за этот же период выросла доля тех, кто согласен с утверждением, что Запад хочет завершения войны на приемлемых для Украины условиях и продолжает по мере возможностей серьезно помогать нашей стране. Сейчас 54% украинцев верят, что Запад хочет приемлемого для Украины завершения войны, в феврале об этом говорили 49%.

Во всех регионах Украины (подконтрольная Правительству Украины территория) было опрошено 989 респондентов. Использовался метод телефонных интервью. Погрешность такой выборки не превышала 4,1%.

Другие социологические опросы в Украине

Как сообщал УНИАН, совместный опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова показал, что абсолютное большинство украинцев хочет строить свою будущую жизнь в Украине. Так, 59% респондентов ответили, что хотели бы строить свое будущее в Украине. Еще 27% ответили, что скорее хотели бы этого.

Зато скорее бы не хотели строить свое будущее в Украине только 6% респондентов, а категорически против такого решения - 2%.

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