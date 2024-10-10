Евгений Дикий отметил, что у Украины есть возможность сделать "очень серьезные шаги" для этого.

Когда и как закончится война в Украине, зависит от многих факторов, подчеркнул ветеран российско-украинской войны, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Еспресо".

На вопрос, насколько вероятно окончание российско-украинской войны до конца 2025 года, Дикий ответил:

"50/50. Или завершится, или не завершится. Мне кажется, что гадать на кофейной гуще и ванговать - абсолютно неблагодарное дело. Факторов, которые определяют завершится ли война в 2025, 2026 или в 2027 году... и также факторов, которые определяют, чьей победой эта война завершится, - очень много".

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Комментируя последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, Дикий акцентировал, что он говорил о "возможности сделать определенные шаги" для завершения войны в 2025 году, а не о "возможности завершения войны" до этого времени.

"Вы же понимаете насколько огромная разница между этими двумя месседжами, - подчеркнул Дикий. - Народ слышит то, что хочет услышать... Но я абсолютно согласен с президентом, что возможность сделать очень серьезные шаги у нас есть".

Далее, по его словам, все будет зависеть от того, использует ли Украина эту возможность и какие шаги в ответ предпримет враг:

"И только тогда... станет понятно, когда и как эта война закончится".

Закончится ли война в 2025 году - мнение Дикого

По личному мнению Дикого, шанс завершить войну в 2025 году есть.

"Но могу ли я оценить вероятность (завершения войны - УНИАН)? Нет. Потому что слишком много неопределенного с нашей стороны. Например, неочевидно, потянем ли мы нормально мобилизацию или не потянем. И еще меньше определенности, какие же шаги противопоставит нам враг. Поэтому ключевое - делать максимально правильные шаги от нас, и тогда увидим, когда и чем это завершится", - подчеркнул Дикий.

Когда закончится война - что заявил Зеленский

Как сообщал УНИАН, 9 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на поле боя в Украине "создает возможность" сделать шаги по прекращению войны "не позднее 2025 года":

"В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор - выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года".

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