63% респондентов хотели бы, чтобы Россия и Украина в ближайший год договорились о мире "со взаимными уступками", утверждают исследователи.

Почти половина (49%) граждан РФ поддержали бы вывод российских войск и мирные переговоры с Украиной без достижения целей так называемой "СВО", о которых говорил Владимир Путин, следует из результатов телефонного опроса проекта "Хроники" и исследовательской группы Extreme Scan.

Стоит отметить, что это максимальный показатель с начала войны. Не поддержали бы такое решение только 33% респондентов.

Подавляющее большинство опрошенных (63%) хотели бы заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом в течение ближайшего года на основе взаимных уступок. При выборе между миром и мобилизацией 49% предпочли бы мир, в то время как лишь 29% поддержали бы новую волну мобилизации. Поехать на войну готовы 32% участников опроса, 30% отказались бы заключать контракт с Минобороны РФ.

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Опрос проводился с 10 по 17 сентября и охватил 800 человек, отобранных методом стратифицированной случайной выборки. По словам исследователей, погрешность результатов составляет 3,45% при 95%-м уровне доверия.

Война в Украине - позиция россиян

Российская армия на самом деле сопротивлялась во время наступления ВСУ в Курской области, а не просто разбежалась. Однако гражданское население не проявляло никакого желания к активному сопротивлению. Об этом в рассказал военнослужащий батальона "Нахтигаль" Игорь Шолтис.

По его словам, участие в этой операции для украинских бойцов стало "квинтэссенцией мести", ведь теперь боевые действия велись уже на территории агрессора.

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