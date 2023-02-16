В ожидании приближающейся годовщины вторжения евродепутаты призывают дать Украине больше оружия.

Европарламент принял резолюцию, приуроченную к близящейся годовщине российского вторжения в Украину, и призвал передать Киеву боевую авиацию, ракеты и боеприпасы. Резолюцию поддержали 444 евродепутатов при 26 голосах против.

В резолюции Европарламент "решительно осуждает агрессию Москвы" и подтверждает "непоколебимую солидарность" с народом и руководством Украины.

Евродепутаты призывают западные страны серьезно нарастить поставки оружия Украине, чтобы украинцы были "в состоянии не только защитить себя, но и восстановить полный контроль" над всей своей территорией.

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"Депутаты Европарламента призывают серьезно рассмотреть вопрос о доставке в Украину истребителей, вертолетов, соответствующих ракетных комплексов и существенного увеличения количества боеприпасов", – сообщает пресс-служба Европарламента.

Также в резолюции указывается необходимость дальнейшего санкционного давления на Россию, в том числе содержится призыв принять десятый пакет санкций ЕС к концу февраля.

"Депутаты Европарламента требуют, чтобы правовой режим, который позволяет конфисковать российские активы, замороженные ЕС, был завершен. Затем эти активы должны быть использованы для восстановления страны и выплаты компенсаций жертвам войны", – говорится в сообщении.

При этом Европарламент подчеркивает, что после войны Россия должна будет выплатить "серьезные репарации" на восстановление Украины.

Отдельно отмечается, что в новой геополитической обстановке необходимо начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Мир готовится к годовщине вторжения РФ в Украину

На следующей неделе Генассамблея ООН проголосует за проект резолюции с призывом скорейшего восстановления мира в Украине. Голосование состоится 24 февраля.

Евросоюз планирует приурочить новый, уже десятый, пакет санкций против России как раз к годовщине вторжения. В этот пакет включены запреты на поставку в РФ многих видов товаров.

Некоторые страны готовятся отметить годовщину на национальному уровне. К примеру, в Великобритании на 24 февраля запланирована минута молчания.

В России планируется целый ряд мероприятий, посвященных нападению на Украину. В частности ожидается выступление Путина перед парламентом, а также "праздничные" мероприятия.

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