Новыми ограничительными мерами предусматривается введение запрета на экспорт в Россию критических технологий и промышленных товаров на сумму более 11 млрд евро.

Европейская комиссия официально представила десятый пакет санкций против Российской Федерации, включая санкции против иранских организаций.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время видеообращения, обнародованного на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

"Сегодня мы усиливаем давление благодаря десятому пакету санкций", - заявила фон дер Ляйен.

Видео дня

По ее словам, во-первых, Еврокомиссия предлагает ввести новые запреты на экспорт в Россию из ЕС критических технологий и промышленных товаров на сумму более 11 млрд евро.

В частности, как сказала фон дер Ляйен, с целью достижения максимального влияния на российскую экономику предлагается целенаправленно ввести ограничения на многие виды промышленных товаров, нужных России, и сделать невозможным их получение через третьи страны.

"Такие жизненно важные товары как электроника, специализированные автомобили, детали для машин, запасные части для грузовиков, двигатели для реактивных самолетов", - заявила президент ЕК.

Кроме того, предлагается ввести ограничения на товары в области строительства, которые могут передаваться российским военным.

Во-вторых, Еврокомиссия предлагает еще больше ограничить экспорт товаров двойного назначения и передовых технологических товаров.

"Мы предлагаем (экспортный) контроль для 47 электронных компонентов, которые могут использоваться в российских системах вооружения, в частности, в дронах, ракетах и вертолетах, а также в специфических материалах и тепловизионных камерах", - сообщила фон дер Ляйен.

Она заявила, что с помощью этих мер будет запрещена продажа в Россию всех товаров, которые были обнаружены в вооружениях, применявшихся на поле боя в войне против Украины.

"И мы позаботимся, чтобы они (россияне) не смогли найти других путей для их получения", - подчеркнула фон дер Ляйен.

При этом, как сказала президент ЕК, Евросоюз впервые расширит санкционный список, связанный с запретом передачи России товаров двойного назначения, за счет физических лиц из третьей страны, а именно из Ирана.

"Революционная гвардия Ирана (Корпус стражей Исламской революции – УНИАН) предоставляет России дроны Shahed для нападений на гражданскую инфраструктуру в Украине. Из-за этого мы добавляем семь иранских организаций к нашему (санкционному) режиму, связанному с товарами двойного назначения", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она сказала, что против этих иранских структур вводится полный запрет на отправку компонентов в Россию.

"Мы готовы вводить санкции против еще большего количества иранских компаний и компаний из других стран, которые предоставляют чувствительные технологии России", - сказала она.

Как сказала фон дер Ляйен, эти меры должны стать прочным сдерживающим фактором для других компаний и международных трейдеров.

Кроме того, президент ЕК отметила, что президент РФ Владимир Путин ведет войну в публичном пространстве с помощью "армии пропагандистов" и дезинформационных сетей.

"Они распространяют токсичную ложь для поляризации наших обществ. Поэтому мы предлагаем внести в санкционные списки путинских пропагандистов, а также дополнительные политические фигуры и военных командиров", - сказала она.

Президент ЕК подчеркнула, что Евросоюз ввел самые жесткие санкции в истории.

"Мы должны убедиться, что их строго придерживаются. Поэтому в нашем десятом пакете вводятся новые меры для предотвращения обхода (санкций)", - сказала фон дер Ляйен.

В частности, предлагается отслеживать действия олигархов, которые пытаются скрывать активы или продавать их, чтобы избежать санкций.

"Вместе со странами-членами мы начнем надзор над всеми замороженными активами российского Центрального банка в Европейском Союзе. Мы должны знать, где они размещены и какова их стоимость", - сказала президент ЕК.

Она сказала, что это имеет большое значение в вопросе возможного использования российских государственных активов для финансирования восстановления в Украине.

"Я призываю государства-члены быстро утвердить этот новый пакет санкций. Наша цель, вместе с партнерами из "Группы семи", применить дальнейшие существенные санкции до 24 февраля, ровно через год после того, как Путин начал свою империалистическую войну", - подчеркнула фон дер Ляйен.

10-й пакет санкций

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС ввел против страны-агрессора девять пакетов санкций.

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Работа над десятым пакетом ведется давно. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что они также намерены ввести санкции против Беларуси и Ирана, поддерживающих Россиию в войне.

Некоторые страны ЕС уже просили ввести новые санкции, чтобы ограничить сотрудничество блока с Москвой в области ядерного топлива, запретить импорт российских алмазов и сократить торговлю с союзником Кремля Беларусью.

Вас также могут заинтересовать новости: