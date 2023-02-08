Кулеба и Блинкен обсудили новую военную помощь для Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен обсудили важные меры в связи с годовщиной российского полномасштабного вторжения, которая наступит 24 февраля.

Об этом глава Министерства иностранных дел сообщил в микроблоге Twitter. Как отметил Кулеба, Россия совершит серьезную ошибку, если сочтет, что все устанут бороться со злом, которое она приносит.

"Сосредоточил телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на новой военной помощи, новых санкциях против России, и подготовке важных мер, поскольку приближается годовщина российского полномасштабного вторжения", - заявил Кулеба.

Видео дня

Помощь США Украине

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Соединенные Штаты объявили о двух новых пакетах помощи в области безопасности, чтобы помочь Украине продолжать защищаться от жестокой войны России.

Эти пакеты включают критические средства противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам, чтобы помочь Украине защитить свой народ, а также бронированные машины пехоты и другое оборудование, которое Украина использует настолько эффективно, включая противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, обычные и ракеты большой дальности для предоставленных HIMARS.

Речь идет о предоставлении оружия и оборудования США для Украины на сумму 425 миллионов долларов.

Кроме того, Министерство обороны США выделит еще 1,75 миллиарда долларов на поддержку Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, чтобы помочь укрепить украинскую армию.

Вас также могут заинтересовать новости: