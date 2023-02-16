Составители рассчитывают на очень широкую поддержку документа.

На следующей неделе Генеральная ассамблея ООН проголосует за проект резолюции, в котором подчеркивается необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине.

Как сообщает Reuters, голосование состоится 24 февраля – в первую годовщину полномасштабной войны, развязанной Россией. Голосованию будут предшествовать двухдневные выступления десятков государств-членов.

В резолюции ООН потребует от Москвы вывести свои войска и призовет к прекращению боевых действий. Такой призыв прозвучит не впервые.

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Украина и сторонники надеются усугубить дипломатическую изоляцию России, добившись того, чтобы почти три четверти членов Генеральной Ассамблеи поддержали резолюцию.

"Мы рассчитываем на очень широкую поддержку со стороны членов. На карту поставлена ​​не только судьба Украины, но и уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности каждого государства", – сказал посол Европейского Союза Улоф Скуг, который помогал руководить разработкой резолюции Генеральной Ассамблеи.

По информации Reuters, Украина хотела, чтобы проект резолюции Генеральной Ассамблеи закрепил мирный план из 10 пунктов, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. Но дипломаты заявили, что проект был упрощен для получения как можно большей поддержки. Напомним, резолюции Генеральной Ассамблеи не имеют обязательной юридической силы.

Резолюции ООН о войне в Украине

За почти год полномасштабной войны в Украине Генеральная Ассамблея ООН приняла ряд резолюций, осудивших действия России. Эти документы имеют политический вес, но не имеют обязательной юридической силы.

2 марта 2022 года, спустя неделю после полномасштабного вторжения РФ в Украину, 141 из 193 членов Генассамблеи ООН поддержали резолюцию, в которой осуждают вторжения и требуют от Москвы вывести свои войска. Спустя несколько недель ГА в резолюции раскритиковала Россию за создание тяжелой гуманитарной ситуации в Украине.

В апреле Россия была исключена из Совета ООН по правам человека. В октябре 143 страны проголосовали за резолюцию, в которой осудили попытки незаконной аннексии Россией четырех частично оккупированных регионов Украины и призвали все страны не признавать этот шаг.

Кроме того, Совет Безопасности ООН за этот год провел десятки заседаний по Украине. СБ снова обсудит войну в следующую пятницу, 24 февраля, на встрече министров. Работа органа, напомним, парализована Россией, которая является постоянным членом Совбеза с обладает правом вето. Украина продолжает усилия, направленные на то, чтобы исключить РФ из Совбеза ООН и организации в целом.

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