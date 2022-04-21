По словам премьера, вести переговоры с Путиным - это как говорить с крокодилом, который вцепился тебе в ногу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что любые мирные переговоры по Украине, вероятнее всего, обречены на провал.

По словам Джонсона, вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным это все равно, что с "крокодилом, который вцепился тебе в ногу", передает Reuters.

"Очень трудно понять, как украинцы могут вести переговоры с Путиным сейчас, учитывая его явное отсутствие добросовестности. Его стратегия, которая очевидна, состоит в том, чтобы попытаться поглотить и захватить как можно большую часть Украины и, возможно, провести какие-то переговоры с позиции силы", - сказал Джонсон журналистам.

Британский премьер подчеркнул, что жизненно важно, чтобы Запад продолжал вооружать Украину.

Он добавил, что мировые лидеры, включая президента США Джо Байдена, подчеркнули на этой неделе, что они будут продолжать поставлять Украине оружие, в том числе артиллерийское, поскольку Россия активизировала свои атаки на востоке Украины.

По словам Джонсона, Путин дал понять, что хочет захватить больше украинских территорий, и может начать новое наступление на столицу страны Киев.

"Как можно вести переговоры с крокодилом, когда он держит ногу в челюстях? Вот с какой сложностью сталкиваются украинцы. Нам просто нужно продолжать соблюдать стратегию, продолжать поставлять им оружие", - сказал британский премьер.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга с главой Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что Россия не готова к мирному урегулированию. "Они (россияне - ред.) не готовы к мирному урегулированию... Это так же, как они выходили постоянно с медиасигналами, пока не начали полномасштабное вторжение", - сказал президент.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Почти 5 млн украинцев, спасаясь от войны, покинули свои дома и выехали за границу, еще миллионы стали внутренне перемещенными лицами. По подсчетам ООН по состоянию на 18 апреля в результате действий российских оккупантов в Украине погибли 2072 мирных жителя. 2818 человек были ранены.

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