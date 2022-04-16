Великобритания продолжит тесно сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украине возможность защищать свой суверенитет.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон во время телефонного разговора сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому о передаче Украине бронетехники в ближайшие дни.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

Джонсон и Зеленский обсудили необходимость долгосрочного решения по обеспечению безопасности для Украины. Британский премьер отметил, что продолжит тесно сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы обеспечить для Украины возможность защищать свой суверенитет в ближайшие дни и месяцы.

Премьер ознакомил президента Украины с последней информацией относительно новых санкций, которые Соединенное Королевство ввело в действие на прошлой неделе. Джонсон подчеркнул, что Великобритания продолжит снабжать Украину средствами для самозащиты, в том числе бронетехникой в ближайшие дни.

"Великобритания не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить украинцев ресурсами, необходимыми для защиты своей страны от непрерывного российского наступления", - написал Джонсон у себя в Facebook.

Также Джонсон заявил, что международная поддержка для Украины становится только крепче и что, по его убеждению, Украина добьется успеха, а президент РФ Владимир Путин потерпит поражение.

Кроме того, Зеленский рассказал об актуальной ситуации в Мариуполе, а Джонсон приветствовал украинское сопротивление в городе.

Еще Джонсон отдал должное мужеству украинских сил, которые продолжают храбро защищать свободу Украины.

"Продолжил диалог с премьер-министром Борисом Джонсоном. Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, прежде всего по оборонной и макрофинансовой поддержке. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины", - написал президент Владимир Зеленский в Twitter.

Напомним, ранее издание The Washington Post написало, что Россия направила США официальную дипломатическую ноту с предупреждением о том, что поставки вооружения Украине "подливают масла" в "конфликт". Россия угрожает США "непредсказуемыми последствиями". Эксперты предполагают, что войска РФ могут атаковать конвои НАТО.

В ответ на это представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что ничто не отговорит Соединенные Штаты оказывать Украине военную помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: