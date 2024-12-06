Эрдоган заявил, что Турция заинтересована в деэскалации конфликта в Сирии.

В Сирии повстанцы продолжают наступление против режима диктатора Башара Асада. На фоне обострения ситуации в стране президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пытался встретиться с сирийским лидером для переговоров, но не получил положительный ответ, сообщает TRT Haber.

После пятничной молитвы Эрдоган ответил на вопросы журналистов. Часть из них была связана с войной в Сирии.

"Пока там продолжается это сопротивление вместе с террористическими организациями, мы (представители Турции) обратились к Асаду. Мы сказали: "давайте встретимся, давайте вместе определим будущее Сирии". К сожалению, мы не смогли добиться от Асада положительного ответа", - сказал он журналистам.

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Президент Турции добавил, что город Хомс оказался в руках оппозиции. По его словам, повстанцы проводят наступление на Дамаск.

"Эти беспокойные марши в регионе - не то, чего мы хотим, наши сердца этого не желают", - подчеркнул Эрдоган.

Лидер Турции подчеркнул, что Анкара заинтересована в деэскалации конфликта в Сирии. Он добавил, что его страна готова внести необходимый вклад в стабильность в регионе.

Война в Сирии - последние новости

Ранее Иран обвинил Украину в помощи сирийским повстанцам. Тем не менее в Тегеране продолжают отрицать, что помогают россиянам в войне против нашей страны.

Кроме того, лидер сирийских повстанцев раскрыл цель их революции. Он заявил, что они хотят свергнуть режим лидера Сирии Башара Асада и "построить новую Сирию".

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