Москва и Тегеран несут основную ответственность за многолетнее ухудшение ситуации с безопасностью в Сирии.

Ситуация в Сирии, где повстанческие силы вытесняют проправительственные войска, свидетельствует о слабости Российской Федерации и ее неспособности воевать на два фронта. Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сказал на брифинге.

"Украина категорически и решительно отвергает любые безосновательные обвинения в адрес Украины о якобы нашей причастности к обострению ситуации безопасности в Сирии", - сказал Тихий.

Спикер пояснил, что Украина, в отличие от России, придерживается норм международного права, нерушимости суверенитета и территориальной целостности других государств, и не вмешивается в их дела.

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"Именно Москва и Тегеран несут основную ответственность за многолетнее ухудшение ситуации с безопасностью в Сирии. За это ответственны режимы в Москве и Тегеране. А вообще, причиной ситуации, которая есть сегодня в Сирии много лет - являются преступления режима Асада. Надо не смещать акценты", - подчеркнул спикер.

В частности, речь идет о преступлениях режима Башара аль-Асада против собственного народа и его нежелание обеспечить справедливый и инклюзивный диалог внутри страны, что привело к угрозе выживания Сирии как единого государства.

Также он сказал, что есть еще один контекст нынешней ситуации и динамики событий в Сирии.

"Напрашиваются интересные выводы о России. Мы видим, что Россия не может воевать на два фронта. Это очевидно сейчас по событиям в Сирии. Почему? Потому что значительные потери России в Украине привели к тому, что Москва уже вывела из Сирии большую часть подготовленного личного состава и техники, и собственно оставила своего союзника - режим Асада, без необходимой поддержки, и как следствие - мы видим отступление не только сирийской армии, но и российской группировки войск в Сирии", - подчеркнул Тихий.

К тому же, спикер обратил внимание, что российская сторона сознательно умалчивает потери личного состава и техники своей группировки в Сирии, и часть российских военнослужащих остается отрезанной от основных сил базы России в Тартусе.

"Это сигнал слабости российского режима, который, я думаю, во многих местах в мире увидят", - сказал Тихий.

Ситуация в Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, накануне сирийские повстанцы достигли нового значительного успеха. Они захватили ключевой город Хама, который правительство контролировало с начала сирийской гражданской войны.

Тем временем Иран обвинил Украину в поддержке сирийский повстанцев. Это при том, что Тегеран продолжает публично отрицать свое участие в российской захватнической войне против Украины.

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