Сирийские повстанцы продолжают свое победное наступление и захватили город Хама, что является значительной победой в контексте всей 13-летней войны. Тем временем Иран обвинил Украину и поддержке исламистов, сообщает Mehr News Agency.
Моджтаба Дамирчилу, помощник министра иностранных дел Ирана и генеральный директор департамента Евразии в МИД, ссылался на сообщения о незаконной торговле оружием, полученным из Соединенных Штатов некоторыми украинскими официальными лицами, и поддержку Украиной террористических групп в Сирии.
Он назвал эти действия грубым нарушением международных обязательств по предотвращению и борьбе с терроризмом и призвал к их немедленному прекращению.
Дамирчилу назвал использование таких групп для дестабилизации региона Западной Азии неэтичной политикой, противоречащей всем принципам и нормам международного права. Иранский дипломат подчеркнул, что опыт показывает, что союзы с терроризмом приводят лишь к расширению опасности и насилия в мире, и рано или поздно это повлияет на тех, кто его поддерживает.
Обострение в Сирии: последние новости
Как писал УНИАН, лидер сирийских повстанцев раскрыл цель их революции. По словам Абу Мохаммад аль-Джолани, основной целью сирийских повстанцев является свержение режима президента Башара Асада и "строительство новой Сирии".
Тем временем сирийские повстанцы вытеснили правительственные силы из стратегического города Хама. Если их наступление продолжится такими же темпами, подконтрольная правительству территория Сирии вскоре окажется разрезанной пополам.