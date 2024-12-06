При этом Иран отрицает, что помогает россиянам в войне против Украины.

Сирийские повстанцы продолжают свое победное наступление и захватили город Хама, что является значительной победой в контексте всей 13-летней войны. Тем временем Иран обвинил Украину и поддержке исламистов, сообщает Mehr News Agency.

Моджтаба Дамирчилу, помощник министра иностранных дел Ирана и генеральный директор департамента Евразии в МИД, ссылался на сообщения о незаконной торговле оружием, полученным из Соединенных Штатов некоторыми украинскими официальными лицами, и поддержку Украиной террористических групп в Сирии.

Он назвал эти действия грубым нарушением международных обязательств по предотвращению и борьбе с терроризмом и призвал к их немедленному прекращению.

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Дамирчилу назвал использование таких групп для дестабилизации региона Западной Азии неэтичной политикой, противоречащей всем принципам и нормам международного права. Иранский дипломат подчеркнул, что опыт показывает, что союзы с терроризмом приводят лишь к расширению опасности и насилия в мире, и рано или поздно это повлияет на тех, кто его поддерживает.

Обострение в Сирии: последние новости

Как писал УНИАН, лидер сирийских повстанцев раскрыл цель их революции. По словам Абу Мохаммад аль-Джолани, основной целью сирийских повстанцев является свержение режима президента Башара Асада и "строительство новой Сирии".

Тем временем сирийские повстанцы вытеснили правительственные силы из стратегического города Хама. Если их наступление продолжится такими же темпами, подконтрольная правительству территория Сирии вскоре окажется разрезанной пополам.

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