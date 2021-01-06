Остановить российское наступление против Запада можно лишь покончив с ее агрессией на украинской территории.

Когда в конце 2020 года появились детали массивной российской кибератаки против США, была злость и тревога. Но никто на самом деле не был действительно шокирован. Вместо этого новости об атаках сопровождала атмосфера неизбежности.

Эта смиренная реакция иллюстрирует то, насколько западный мир уже привык к враждебности России, - пишет в статье для Atlantic Council Питер Дикинсон. Но так было не всегда. Всего лишь 8 лет назад, в октябре 2012-го, президент США Барак Обама высмеял своего соперника на президентских выборах Митта Ромни за то, что он назвал Россию главным геополитическим врагом Америки.

Читайте такжеBBC: Министерство, контролирующее ядерный арсенал США, стало жертвой масштабной кибератаки"Народ с 1980-х теперь призывает вернуть их внешнюю политику, потому что, знаете, Холодная война закончилась более 20 лет назад", - насмехался Обама.

И вот менее чем за десятилетие началась новая Холодная война. Как же так случилось? Хотя определенные события, такие как кратковременная российская война против Грузии в 2008 году, обостряли отношения, реальный поворотный момент произошел в феврале 2014-го. Тогда Россия вторглась на украинский полуостров Крым. Это был критический момент в истории 21-го века, в который началась новая и тревожная эра противостояния между Россией и Западом. С тех пор как "зеленые человечки" Путина оккупировали Крым 7 лет назад, конфронтация лишь расширялась и становилась сильнее.

За этот период российская агрессия приобрела разные формы. Самым вопиющим примером остается необъявленная война на востоке Украины, которая продолжается до сих пор и уже стоила жизни более чем 14 тысячам человек. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Путин также разворачивал свои гибридные войска в других уголках мира, отправлял команды убийц и попытался организовать по крайней мере один переворот на Балканах.

Российские хакеры установили новые стандарты в кибервойне, нанося удары по всему: от политических партий до основной инфраструктуры. Между тем, Москва оказывала поддержку политическим экстремистам и сепаратистским движениям в ЕС и за его пределами, в чем помогала мощная машина дезинформации Кремля.

Читайте такжеAtlantic Council: У Кремля появилось "окно возможностей" для усиления войны в УкраинеЦель всего этого - не победить Запад. Россия понимает, что это невозможно. Зато Москва пытается укрепить свои позиции, подрывая привлекательность либеральных традиций и демократических институтов, которые позволяют Западу доминировать в глобальных представлениях. Из-за собственной неспособности конкурировать в битве за сердца и умы, Москва пытается затащить оппонента на "свой уровень".

Это объясняет, почему Россия поддерживает на Западе разные силы, нацеленные против истеблишмента, не зависимо от того, какого они толка в политическом спектре: левого или правого. Все, что способно углубить расколы в западном обществе, представляет интерес для России: от теорий заговора о COVID-19 до фальшивых новостей о зверствах, якобы совершенных иммигрантами.

Кремль рассматривает современную гибридную войну как вполне рациональный и важный оборонительный ответ на экзистенциальную угрозу, которую представляет демократический мир для авторитарной российской модели. Такие взгляды в значительной степени основаны на длительной Московской паранойе после распада СССР в 1991 году. Тогда демократические протесты по всей Центральной Европе под советской оккупацией привели к быстрому распаду Советского Союза. Кремль готов пойти на что угодно, чтобы не допустить повторения такой катастрофы. Его преследует образ так называемой "цветной революции", которая вот-вот вспыхнет в самой России. Поэтому российская армия вторглась в Украину после продемократической революции в начале 2014 года.

Читайте такжеБоевиков оккупированного Донбасса набирают для отправки в Беларусь - активистыЧерез 7 лет после тех судьбоносных событий Украина остается эпицентром конфронтации между Россией и Западом. Москва до сих пор держит в оккупации Крым и часть востока Украины, не демонстрируя никаких признаков готовности отступить. Наоборот, Путин закончил 2020 год обещаниями усилить свои атаки против Украины. Выступая на ежегодной пресс-конференции в Москве 17 декабря, российский президент объявил о планах усилить российскую поддержку так называемым "республикам" на украинском Донбассе.

"Россия продолжит поддерживать Донбасс, как это было и раньше. Мы даже усилим нашу поддержку", - сказал он.

Российская гибридная война против Украины предполагает сохранение возможности все отрицать. Поэтому Путин с присущей осторожностью "завернул" свои заявления в риторику соседского беспокойства. Однако, несмотря на якобы благотворительные разговоры о российской поддержке развития инфраструктуры и решения социальных проблем, не стоит преуменьшать значение его обещаний "хранить проактивное участие на только на гуманитарном фронте востока Украины, но и через прямое сотрудничество".

Официально Москва признает, что оккупированные регионы на Донбассе - это украинская территория, которая должна реинтегрироваться в Украину. На деле же Кремль делает серьезные шаги, чтобы сделать любые усилия по возврату этих районов Донбасса под контроль Киева провальными. С весны 2014 года местное население живет под постоянным давлением российской пропаганды, которая восхваляет Кремль и демонизирует Украину.

С весны 2019 года Москва начала раздавать российские паспорта жителям оккупированных районов. Эта стратегия по превращению людей в оружие превращает оккупированный восток Украины в паспортный протекторат, который может стать оправданием для открытого вторжения России. Даже если Украина сможет восстановить номинальный контроль над регионом, большое количество владельцев российских паспортов Москвы предоставит бесконечные возможности для вмешательства и ограничения украинского суверенитета. Последние заявления Путина свидетельствуют, что он планирует продолжить такую политику в 2021 году.

Российский отказ идти на компромисс в Украине, несмотря на высокую цену агрессии, очень красноречива. Это индикатор московской готовности сделать все, чтобы демократия не закрепилась на территориях, которые она считает своей империей. Также это напоминает и о том, что ни одна страна не играет такую важную роль в самосознании России, как Украина. Ее считают настолько исторически и культурно близкой, что многие россияне до сих пор не могут смириться с тем, что украинцы - отдельный народ. Это восприятие нераздельной близости - палка с двумя концами. Если демократия преуспеет в Украине, российское население тоже начнет требовать конца путинизма и схожих преобразований в своей стране.

Читайте такжеEUObserver: Российские войны в Украине и Сирии показали вторым странам, как давить на ЕСЭто делает Украину наиболее логичным местом для того, чтобы дать отпор российской гибридной войне, а также лучшей возможностью достичь окончательной победы. Неоднократно после распада СССР украинцы демонстрировали свое желание жить в современной европейской демократии. В стране произошли две отдельные продемократические революции. Украина пошла на исторические жертвы после 2014 года из-за необходимости бороться против российской агрессии.

Благодаря большим усилиям, демократические выборы теперь вполне обычная черта украинской политической культуры. А поддержка вступления в ЕС и НАТО как никогда высока. Единственное, что мешает украинцам консолидировать демократический прогресс своей страны - это гибридная кампания, которую ведет Россия и ее союзники среди украинских олигархических элит.

Объединенные силы России и украинского олигархического класса, без сомнения, грозны. Но они не могут надеяться на возможность соперничать с бесконечно большей силой западного мира. К сожалению, Запад до сих пор не предложил Украине такую мощную поддержку, как странам Центральной Европы в 1990-х годах. Западная поддержка остается относительно сдержанной, позволяющей демократической Украине только выживать, а не процветать. Это нужно изменить, если демократический мир хочет послать недвусмысленный сигнал Кремлю и выйти из нынешнего цикла гибридных баталий с Россией.

Читайте такжеAtlantic Council: 2021 год принесет 10 возможностей включая приближение мира в УкраинеДжо Байден вот-вот станет президентом США. А Ангела Меркель уйдет с поста канцлера Германии. Таким образом, 2021-й станет годом смены лидерства в западном мире. Этот процесс должен также включать фундаментальное переосмысление подхода к России. Нынешняя политика поддержки умеренных санкций и символических кивков оказалась крайне неэффективной. Исключение из G8 не заставляет Путина отказаться от своей имперской миссии.

Единственный фактор, который Москва воспринимает серьезно, - это сила, которой у Запада много, но он до сих пор ее не применил. Как заметил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в 1946-м: "Ничто русские не уважают так, как силу, и ничто не презирают больше, чем слабость". Сегодня это такая же правда, как и 75 лет назад. И место, где Запад может показать свою силу, - это Украина.

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Перевод: Лесь Дымань