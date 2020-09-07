Россия делала и будет делать всё возможное, чтобы использовать своё влияние как страны-посредника для деэскалации", - заявил пресс-секретарь Путина.

В Кремле "обеспокоены" в связи со "вспышкой напряженности" на Донбассе и назвали себя "посредником", который будет использовать свое влияние для сохранения режима тишины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы, безусловно, обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы считаем и настаиваем на необходимости сохранения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать всё возможное, чтобы использовать своё влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла", - сказал Пеcков, отвечая на вопрос УНИАН, планирует ли Кремль оказывать давление на российских боевиков на Донбассе, чтобы остановить кровопролитие.

На уточняющий вопрос УНИАН, планируются ли контакты Москвы и Киева в связи с ситуацией на Донбассе, Песков ответил: "Пока это всё, что я могу сказать по этому вопросу".

При этом, добавил Песков, ему не известно, чтобы были согласованы точные даты встречи помощников глав государств "нормандского формата".

"Знаю, что идут обсуждения, все в контактах, все находятся в процессе согласования, но я не знаю, вышли ли на окончательную дату или нет", - сказал Песков.

Читайте такжеКаждая смерть и ранения украинских воинов на Донбассе не останутся безнаказанными - Кулеба

Срыв перемирия на Донбассе: что произошло

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась: один украинский военный погиб, еще один ранен.

Утром 7 сентября был обнаружены тела двух военных, которые направлялись тушить пожары на Луганщине.

Еще двое военных получили ранения в результате подрыва на мине автоцистерны Вооруженных сил Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым из-за обострения ситуации на Донбассе.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк