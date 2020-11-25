Джо Байден опроверг предположения о том, что он будет инициировать расследование в отношении Трампа.

Демократ Джо Байден в первые 100 дней на посту главы государства намерен провести миграционную реформу. Также он планирует отменить ряд указов действующего президента Дональда Трампа — в частности в сфере климата и здравоохранения.

Читайте такжеВ Пентагоне начали передачу власти администрации Байдена«Я отправлю в Сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 млн незарегистрированных человек. Я также собираюсь отменить некоторые из, я думаю, очень разрушительных указов, которые значительно повлияли на ухудшение климата и ухудшение нашего здоровья, от метана до целого ряда вещей, которые сделал президент», - сказал Байден в интервью NBC News, передает kommersant.

Джо Байден также опроверг предположения о том, что он будет инициировать расследование в отношении Трампа.

«Я не буду делать то, что этот президент делает, и использовать Министерство юстиции как инструмент, чтобы настаивать на том, что что-то произошло», - сказал он.

Выборы в США

Выборы в США прошли 3 ноября. Крупнейшие американские СМИ отдают победу демократу Джо Байдену. Республиканец Дональд Трамп намерен оспаривать итоги выборов. При этом администрация Трампа сообщила о начале процесса передачи власти.

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Автор: УНИАН