Washington Post: Россия торгует краденым углем из Украины, чтобы финансировать войну

Но в последнее время спрос на все энергоносители в мире обвалился, а на оккупированной части Донбасса начались волнения из-за невыплаты зарплат.

Несмотря на крах рынков, поезда до сих пор возят запрещенный украинский уголь с оккупированных территорий в Россию, а оттуда - иностранным покупателям.

В какой-то момент на этой неделе линия ржавых вагонов подтянут к угольной шахте на Востоке Украины, чтобы загрузить черным топливом, которое помогает поддерживать оккупированные Кремлем территории уже шесть лет.

Это редкий вид угля. Блестящий, похожий на металл камень называют антрацит. Он сгорает относительно чисто и стоит довольно дорого даже во времена экономической нестабильности, - пишет Washington Post. Легально этот украинский антрацит нельзя продать за границей. Поэтому его грузят в вагоны и везут в Россию, где уголь загадочно исчезает.

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Издание пишет, что уголь вывозит целая сеть российских компаний, о чем говорят документы Министерства финансов США. Они часто просто перепродают украинский угля иностранным покупателям, которые даже не подозревают, что получают незаконный товар из зоны боевых действий. Но в последнее время, когда цены на энергоносители обвалились из-за пандемии коронавируса, даже такой уголь привлекает не многих клиентов. И это потенциально катастрофические новости для российских оккупантов на Востоке Украины.

Хоть незаконная торговля продолжается, на протяжении последних месяцев через украинско-российскую границу перевозили значительно меньше угля. А рыночная цена антрацита еще больше обваливается. На Востоке Украины такие изменения привели к задержкам зарплат для местных шахтеров, сокращению доходов главарей так называемых "республик" и росту нестабильности в регионе, который стал одной из ключевых причин ухудшения отношений между США и Россией.

"Это экспортный канал, который по определению контрабанда краденых товаров из одной страны в другую", - сказал аналитик Брайан Милаковский, который специализируется на экономике восточных украинских областей.

"Теперь деньги, которые осели бы в карманах людей в "республиках", просто не поступают. И это создает социальную напряженность. А COVID-19 лишь обостряет это", - добавил он.

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Обвал ставит под угрозу источник доходов, который помогал компенсировать огромные суммы: от миллиарда до трех миллиардов долларов в год, которые Москва тратила на поддержку самопровозглашенных "республик" в Донецке и Луганске. Издание напоминает, что на оккупированной части Донбасса много продуктивных частных угольных и железорудных шахт, которые были захвачены боевиками в 2017 году. С того времени бесконечные линии железнодорожных вагонов вывезли миллионы тонн украинского антрацита и стали в Россию в рамках того, что украинские и американские чиновники называют теневой игрой, которая превращает нелегальную контрабанду в твердую валюту.

Еще недавно один бизнесмен возглавлял весь процесс. Миллиардер Сергей Курченко и его небольшая сеть компаний контролировала основную часть потока угля в Россию с Востока Украины. Эта же сеть продавала обычный российский уголь клиентам по всему миру наряду с антрацитом с украинской территории, о чем свидетельствуют данные чиновников и следователей из Европы и США. Российские СМИ писали, что Курченко недавно потерял монополию на импорт украинского угля. Это утверждение подтверждалось официальными торговыми документами. Но компании, связанные с сетью Курченко, продолжали возить тонны украинского антрацита в Россию еще в начале апреля. Это подтверждают таможенные записи, которые оказались в руках вашингтонской группы C4ADS, которая занимается анализом незаконной торговли в зонах боевых действий.

34-летний Курченко - давний друг семьи бывшего президента Украины Виктора Януковича, чей режим был свергнут в ходе массовых протестов в 2014 году. С того времени Янукович скрывается в России. Курченко тоже живет в РФ. Украинская власть обвинила его в уклонении от уплаты налогов и ряда других преступлений, связанных с его энергетическими компаниями, которые попали в "черный список" санкций США. Издание пишет, что попытки связаться с Курченко через две российские компании не дали результата. В 2014 году он опубликовал заявление через одну из своих фирм, отрицая все обвинения и настаивая, что он "честный бизнесмен". С того времени Курченко не дает интервью и редко высказывается публично.

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"Он залег на дно в Москве, потому что в Украине его разыскивают. Но, как мы видим из торговых данных, он точно не прекратил свой бизнес", - сказал старший аналитик C4ADS Джек Марголин.

До 2014 года на Донбасс приходилось 10% ВВП Украины в основном из-за продажи угля и металла. Две частные компании владели почти всеми шахтами в регионе, которые продолжали работать даже после начала войны в регионе. Затем в 2017 году после того, как правительство в Киеве ввело экономическую блокаду оккупированных территорий, лидеры боевиков захватили шахты и сталелитейные заводы. Но международные энергетические трейдеры отказались покупать антрацит, который юридически стал ворованной собственностью. С того времени, оккупированная часть Донбасса стала остро зависимой от России, которая тратила миллиарды долларов, чтобы просто поддерживать на плаву элементарные вещи", - сказал изданию шведский экономист и эксперт Андерс Аслунд.

"Это экономическая адская дыра. Действительно ужасное место. Большие заводы просто стоят", - сказал он.

Сначала Москва обязалась обеспечивать боевикам доступ к рынкам и субсидиям. Европейские покупатели не хотели покупать ворованный уголь из Донбасса. Но большинство хотело торговать с Россией, глобальным энергетическим экспортером различных видов топлива. Поэтому с помощью железнодорожных вагонов и корпоративной ловкости рук уголь из Донбасса стал российским углем.

"Они называют это экспортом. Но на самом деле это отмывание", - сказал Милаковский.

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Московская торговля с ее марионетками на Донбассе происходит относительно тихо, но никто ее не скрывает. Импорт угля и стали с украинского региона документируется российской таможней и судебными реестрами. Большинство поездов заезжают в Россию через небольшой пограничный пункт "Успенская". Спутниковые снимки Google Earth регулярно фиксируют длинные линии вагонов с углем на этой станции. Отсюда они едут в Ростов-на-Дону, портовый город, который служит главным транспортным узлом южной России.

С 2016 года не менее 3,5 миллионов тонн угля из Донбасса были вывезены в Россию, о чем свидетельствуют данные российской таможни, которые оказались в руках аналитиков C4ADS. За это же время поезда перевезли в РФ более 360 тысяч тонн стали и металлопроката. Украинские чиновники из угольной промышленности говорят, что реальные объемы значительно выше. А по состоянию на начало 2019 года в Россию было вывезено по меньшей мере 6 миллионов тонн антрацита. В российских приграничных документах указано, что почти треть всей контрабанды угля связана с компаниями Курченко. В 2018 году российские СМИ сообщили, что одна из них под названием "Газ-Альянс" получила эксклюзивный контроль над всем экспортом угля из Украины.

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Существует мало доступных данных, которые бы могли рассказать, что происходит с углем после того, как он попадает в Россию. Украинская компания "ДТЭК", чьи шахты теперь под контролем оккупантов, указывает в корпоративных документах, что около половины объемов маркируют как российский уголь и транспортируют по железной дороге или кораблями в Черном и Средиземном морях на рынки Азии и Европы. Поскольку химический состав угля отличается в разных регионах, специалисты "ДТЭК" смогли доказать, что часть российского угля на самом деле происходит с шахт украинской компании на Донбассе. Washington Post получил документы "ДТЭК", в которых указывается, что украденный украинский уголь попадает в 20 стран мира. Больше всего его покупают Турция, Румыния, Бельгия и Польша. Некоторые пограничные записи открыто указывают европейские компании как окончательных получателей украинского угля через Россию.

Однако, в последнее время спрос на уголь обвалился не зависимо от того, откуда он происходит. Постепенное сокращение цен началось еще в прошлом году и ускорилось с распространением коронавируса. В ноябре российское издание РБК сообщило о конфликте между главарями боевиков на Донбассе и компаниями Курченко из-за сокращения закупок угля на местных шахтах. Вместо обещанных 400 тонн в месяц российские поезда вывозят четверть от этого объема. В результате компании Курченко потеряли эксклюзивный доступ к краденному украинскому углю и задолжали сотни миллионов долларов так называемым "республикам".

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Обвал доходов быстро перерос в недовольство на оккупированных территориях, которые, по словам экспертов, и без того страдали от хронически низких зарплат и ухудшения условий. Местные шахтеры с 2017 года начали жаловаться на отсутствие ремонтов и обновления оборудования. Их семьи в социальных сетях начали жаловаться на сокращение и задержку зарплат, на что указывают данные исследования Forensic Research Lab. Один из анонимных шахтеров сфотографировал свою месячную зарплату, которая составляет примерно 80 долларам. Это вдвое меньше минимальной зарплаты в Украине.

"Такие жалобы часто встречаются среди шахтерских групп Донбасса", - говорится в отчете Forensic Research Lab.

В начале мая в Зоринске в Луганской области из-за забастовки была закрыта шахта. Местные работники жаловались в Telegram, что им уже несколько месяцев ничего не платят. Шахтеры прекратили забастовку на шестой день, когда им пообещали, что все выплаты будут проведены. Но до конца мая деньги так и не поступили. Также Washington Post пишет о том, что в городе Антрацит 100 шахтеров закрылись в шахте по тем же причинам.

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Не известно, как такие акции неповиновения повлияют на войну, которая продолжается на Донбассе. Аналитики считают, что Кремль вряд ли что-то сделает, чтобы поддержать оккупированные территории во времена, когда российская экономика обваливается под давлением глобальной пандемии и падения цен на нефть после короткой "нефтяной войны" с Саудовской Аравией. К тому же, влиятельные российские угольные бароны еще до обвала на рынках выступали против контрабанды антрацита с Донбасса.

"Всегда было понятно, что россияне не хотят, чтобы Донбасс стал дешевым конкурентом России", - сказал бывший чиновник ОБСЕ Николас фон Твикель.

По его мнению, если работники оккупированных территорий не смогут найти себе работу на шахтах и металлургических заводах, некоторые из них могут решить, что присоединение к российским боевикам - это лучшая альтернатива заработать на жизнь.

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