Washington Post: Война против Украины становится слишком большим бременем для России

Но Москва делает ставку на второй президентский срок Трампа, рассчитывая, что американский президент после переизбрания поможет загнать Киев в российскую сферу влияния.

Владимир Путин переживает худший год за два десятилетия своего правления. Пандемия коронавируса охватила Россию, заразив более чем полмиллиона людей и убив 8100 больных. При этом Москву подозревают в сокрытии еще большего количества жертв.

Экономика разваливается так быстро, что правительство в мае даже не опубликовало ежемесячный отчет о ВВП. И это впервые за 15 лет. А безрассудная "нефтяная война" Путина с крон-принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом сделала ужасную рецессию еще хуже. Об этом пишет Washington Post, напоминая, что российский президент был вынужден отложить референдум, который позволит ему остаться на своем посту до 2036 года. Теперь он собирается провести этот процесс первого июля. И ни у кого нет сомнения, что результат будет "правильный". Но его рейтинг сейчас самый низкий с момента, когда Борис Ельцин сделал его премьер-министром РФ и своим преемником.

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Хуже всего то, что, с точки зрения Путина, его хваленая внешняя политика, которая якобы восстанавливает глобальное влияние России с помощью наглых гамбитов и ловких маневров, разбилась о стену. С февраля российские силы и их марионетки переживают резкие изменения как в Сирии, так и в Ливии. Поэтому российское вторжение в эти страны становится болотом, из которого Путин не может уйти без унижения. Новый президент Украины отверг его план закончить долгую войну на Донбассе на российских условиях. Но при этом оккупированные части украинской территории высасывают миллиарды долларов из и без того истощенного бюджета России.

Путину нужна помощь. Ему остро необходима победа. А именно ему нужно переизбрание Дональда Трампа президентом США. Поэтому он пытается добиться этого более дерзкими и сложными методами, чем в 2016 году. Washington Post замечает, что в окружении Путина многие разочарован администрацией Трампа. Под влиянием "ястребов" вроде Джона Болтона Трамп вывел США из двух важных соглашений с Россией о контроле вооружений и собирается разорвать еще одну об ограничении наступательного ядерного оружия. Администрация также выполнила решение Конгресса относительно санкций против России. Она, хоть и только под давлением обеих партий, передала Украине оборонительное вооружение.

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Однако, не стоит забывать и о подарках, которые Трамп вручил за последние три с половиной года. Он пошатнул давнего врага Путина - НАТО. В этом месяце он неожиданно решил вывести четверть американских войск из Германии. Он позволил России вмешиваться в дела Ближнего Востока и установить большее влияние на Турцию, Египет и даже Израиль. Он отравил тесные отношения Вашингтона с Киевом. Президента Владимира Зеленского до сих пор не пригласили в Белый дом.

Болтон во время интервью на телевидении сказал, что Путин научился "играть Трампом, как игрушкой". Весь мир видел, как российский президент заставил его в 2018 году на саммите в Хельсинки объявить, что он верит отрицаниям Путина, а не американским спецслужбам, в вопросе вмешательства России в выборы. По словам Болтона, в частных разговорах президент РФ смог убедить Трампа, что оппозиционный лидер Венесуэлы такой же, как Хиллари Клинтон, а поэтому не достоин доверия.

Если Трамп станет президентом, он продолжит свою кампанию по восстановлению членства России в G7, обеспечив ей доступ к более широкой глобальной платформы. Он может вывести США из НАТО. Кроме того, он может позволить Путину достичь своей главной геополитической цели - вернуть Украину в российскую сферу влияния, расчистив путь для отмены санкций США и Европы, которые давят на российскую экономику. Поэтому Путин сделает все возможное, чтобы помочь Трампу.

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