Трамп подтвердил намерение вывести часть американского войска из Германии

Замечание Трампа – первое официальное подтверждение запланированного сокращения численности войск.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна сокращает численность американского войска в Германии, и обвинил Берлин в просрочке финансирования оборонных расходов НАТО.

Об этом Трамп сообщил журналистам, передает Reuters.

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«То есть, мы защищаем Германию, а они – нарушители. В этом нет смысла. Поэтому я сказал, что мы собираемся сократить количество до 25 тысяч солдат», – ответил он.

Замечания Трампа было первым официальным подтверждением запланированного сокращения численности войск, о котором ранее сообщали Wall Street Journal и Reuters.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, такое решение связано с месяцами работы военных США и не имеет ничего общего с напряженными отношениями между Трампом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, которая сорвала план его проведения саммита «Большой семерки».

Как сообщал УНИАН, в прошлом году посол США в Германии заявил, что нежелание Берлина увеличивать расходы на оборону не может оставить Соединенным Штатам другого выбора, кроме как переместить свои военные базы на территорию Польши.

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