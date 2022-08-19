Страна выступает за ограничения в экономическом, торговом и энергетическом секторах.

Эстония выступает за введение восьмого пакета санкций против Российской Федерации из-за ее вооруженной агрессии в Украине. Власти страны намеренны обратиться с соответствующим предложением к Еврокомиссии.

Как передает портал ERR, в Министерстве иностранных дел Эстонии считают, что новые ограничения должны коснуться экономического, энергетического и торгового секторов России. А дополнительные физические лица и организации заслуживают отдельных санкций.

Эстония также хочет видеть в восьмом пакете ограничения на поездки россиян в Европу. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сообщил, что будет настаивать на консенсусе в этом вопросе среди стран Шенгенской зоны.

"Как министр иностранных дел, я призываю правительства других европейских стран ввести дополнительные внутренние санкции, чтобы остановить поездки граждан государства-агрессора России в Европу, и совместно работать над закрытием Шенгенской визовой зоны для российских граждан", — заявил Рейнсалу.

Напомним, с 18 августа Эстония прекратила пускать граждан РФ с шенгенскими визами в свою страну. Следом аналогичное ограничение ввела Польша. За запрет на выдачу виз для россиян также выступают Литва, Чехия, Финляндия и Дания.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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