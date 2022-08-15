В результате страна-агрессор потеряет наиболее ликвидный рынок сбыта своих энергоносителей.

Российская Федерация решила пожертвовать "Газпромом" ради иллюзорной мечты об отмене санкций.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в прямом эфире марафона FREEДОМ.

В частности, эксперт оценил, чего добьется Россия, злоупотребляя газовым шантажом Европы.

"Им (россиянам - УНИАН) удастся достичь только одного - того, что Европейский Союз через несколько лет полностью избавится от российского газа. "Газпром" потеряет наиболее ликвидный, крупнейший рынок сбыта для своего природного газа. В результате российский бюджет потеряет десятки и сотни миллиардов долларов. Вот таким будет результат газового шантажа", - сказал Омельченко.

По его словам, ЕС будет единый в принятии решения об отказе от российского газа, вероятно, за исключением Венгрии. Однако эта страна занимает лишь 5% европейского рынка, поэтому ее отказ принять это решение не будет критичным для Европы.

"По сути, Россия выбрала пожертвовать "Газпромом" ради иллюзорной мечты отмены санкций. Очевидно, этого не будет. Такую же стратегию она в свое время выбирала в отношении Украины, когда шантажировала. В результате Украина отказалась и от природного газа российского, и от нефти, и от нефтепродуктов. Я думаю, то же произойдет в отношении Европейского Союза. Россия просто потеряет наиболее ликвидный рынок сбыта своих энергоносителей", - подытожил эксперт.

Как ранее сообщал УНИАН, 31 мая президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения с запрете на экспорт российской нефти.

По словам президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из России в страны Европейского Союза до конца текущего года.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

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