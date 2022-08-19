После 24 февраля в Польшу въехало более 61 тысячи россиян.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину консульские учреждения Польши многократно снизили количество выдаваемых россиянам виз.

Об этом заявили в МИД Польши, сообщает агентство страны-агрессора РИА Новости.

С 24 февраля по 9 августа россиянам было выдано 4513 польских виз. Среди них — 813 рабочих, 659 гуманитарных виз, 14 туристических, еще одна была выдана обучающемуся в стране студенту.

Для сравнения, за весь прошлый год граждане РФ получили 31 тысячу 297 документов, в том числе 17 388 рабочих, около тысячи – учебных и 95 туристических.

При этом в МИД Польши отмечают, что причина — не только политические ограничения, но и сокращение дипломатического, консульского и вспомогательного персонала в польских консульских учреждениях России.

Примечательно, что после 24 февраля в Польшу въехало более 61 тысячи россиян. В основном это люди, имеющие право на проживание в республике и водители-международники.

Война в Украине и визы для россиян:

За запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничение на въезд.

В России на фоне подобных заявлений за последние две недели количество заявок на шенгенскую визу выросло на 40%, а чиновники из РФ пригрозили ответом на запрет.

Чехия, которая главенствует в Совете Европейского Союза, намерена предложить странам ЕС рассмотреть прекращение выдачи шенгенских виз для россиян на заседании в конце августа. По мнению представителей государства, это может быть очень эффективная санкция.

При этом в Латвии рассматривают возможность аннулировать визы и виды на жительство для россиян, которые поддерживают войну против Украины.

14 августа дипломаты Польши заявили о том, что работают над запретом выдачи виз гражданам Российской Федерации. Решения по этому вопросу может быть уже в ближайшие недели.

18 августа Дания заявила о том, что ограничит выдачу виз россиянам независимо от решения ЕС.

18 августа стало известно о том, что россиянам придется ждать финские визы по 5 месяцев.

19 августа 2022 года министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Евросоюза аннулировать выданные россиянам туристические многократные шенгенские визы.

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