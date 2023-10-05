Также Венгрия ожидает снятия санкций НАПК с российского подразделения банка.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал исключение Украиной OTP Bank из списка международных спонсоров войны правильным шагом. Однако Будапешт требует от Киева гарантий, что банк не вернут в этот перечень в будущем.

Об этом сообщает сообщает Telex. По словам Сийярто, он пригласил в Будапешт представителей НАПК, чтобы обсудить этот вопрос.

"Если будет достигнута успокаивающая договоренность, то мы, конечно, должны будем рассматривать, какие шаги это оправдывает с нашей стороны", – сказал он.

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В то же время исключение этого банка из списка глава венгерского МИД приветствует. По его словам, это якобы стало фактическим признанием Украиной того, что банк попал в перечень по "необоснованным, лживым и смешным" причинам.

Также Сийярто добавил, что в санкционном списке НАПК все еще находится российское подразделение OTP Bank и четыре руководителя банка.

"Мы ожидаем, что эти четыре менеджера OTP Bank и российское подразделение будут удалены из списка НАПК", – отметил венгерский министр.

Дело OTP Bank

В мае 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что крупнейший банк Венгрии OTP Bank попал в список международных спонсоров войны.

Банк внесли в перечень из-за того, что руководство учреждения продолжает сотрудничать с РФ и признает так называемые "ЛНР" и "ДНР". В то же время в самом банке утверждают, что не в состоянии продать российское отделение. В ответ на этот шаг Венгрия начала блокировать предоставление Украине помощи.

В сентябре 2023 года Украина исключила банк из списка спонсоров войны, чтобы разблокировать помощь из военного фонда ЕС.

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