Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал исключение Украиной OTP Bank из списка международных спонсоров войны правильным шагом. Однако Будапешт требует от Киева гарантий, что банк не вернут в этот перечень в будущем.
Об этом сообщает сообщает Telex. По словам Сийярто, он пригласил в Будапешт представителей НАПК, чтобы обсудить этот вопрос.
"Если будет достигнута успокаивающая договоренность, то мы, конечно, должны будем рассматривать, какие шаги это оправдывает с нашей стороны", – сказал он.
В то же время исключение этого банка из списка глава венгерского МИД приветствует. По его словам, это якобы стало фактическим признанием Украиной того, что банк попал в перечень по "необоснованным, лживым и смешным" причинам.
Также Сийярто добавил, что в санкционном списке НАПК все еще находится российское подразделение OTP Bank и четыре руководителя банка.
"Мы ожидаем, что эти четыре менеджера OTP Bank и российское подразделение будут удалены из списка НАПК", – отметил венгерский министр.
Дело OTP Bank
В мае 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что крупнейший банк Венгрии OTP Bank попал в список международных спонсоров войны.
Банк внесли в перечень из-за того, что руководство учреждения продолжает сотрудничать с РФ и признает так называемые "ЛНР" и "ДНР". В то же время в самом банке утверждают, что не в состоянии продать российское отделение. В ответ на этот шаг Венгрия начала блокировать предоставление Украине помощи.
В сентябре 2023 года Украина исключила банк из списка спонсоров войны, чтобы разблокировать помощь из военного фонда ЕС.