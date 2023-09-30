Венгрия угрожает дальше не участвовать в финансировании Евросоюзом поставки вооружений в Украину.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по требованию Венгрии временно исключило венгерский OTP Bank из перечня международных спонсоров войны. Однако в Венгрии заявили, что временное исключение OTP Bank из списка существенно не меняет ситуацию с блокированием Будапештом военной помощи ЕС.

"В связи с временной приостановкой Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК) Украины статуса банка OTP "международного спонсора войны" никаких существенных изменений не произошло. Позиция Венгрии понятна: до тех пор, пока OTP не будет исключен из этого списка, Венгрия не будет участвовать в дальнейшем финансировании Евросоюзом поставки вооружений в Украину", - заявил спикер МИД Венгрии Мате Пацолай в комментарии информационному агентству MTI.

Споры по поводу OTP Bank - главное

В мае НАПК объявило о внесении крупнейшего венгерского банка - OTP Bank - в список спонсоров войны. Причиной стала позиция руководства финучреждения продолжать работать в РФ и признание так называемых "Л/ДНР". OTP публично утверждает, что не имеет возможности продать свое российское подразделение.

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В ответ Венгрия решила заблокировать новую помощь ЕС Украине на 20 миллиардов евро и выдвинула требование - убрать венгерский банк из списка спонсоров войны.

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