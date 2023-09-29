Также из списка спонсоров войны вычеркнули пять греческих компаний.

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) по требованию Венгрии объявило о приостановлении статуса международного спонсора войны для венгерского OTP Bank.

Как говорится в сообщении на сайт НАПК, статус международного спонсора войны приостановили для OTP Bank, а также пятерых греческих перевозчиков, которых Украина обвиняла в нелегальной транспортировке российской нефти в обход ценового потолка.

"Такое решение принято по результатам переговоров между представителями НАПК и представителями компаний и правительств этих стран о прекращении сотрудничества с РФ", – сообщили в НАПК.

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В ведомстве отметили, что в обмен на это ожидают разблокирования Венгрией транша в 500 млн евро из Европейского фонда мира и отказа Греции от блокирования будущего пакета санкций ЕС, направленного на уменьшение возможности РФ продолжать войну против Украины.

Ситуация вокруг OTP Bank

В мае НАПК объявило о внесении крупнейшего венгерского банка - OTP Bank в список спонсоров войны из-за позиции руководства финучреждения продолжать работать в РФ и признания так называемых "Л/ДНР".

В ответ на это Будапешт заявил, что будет блокировать дальнейшее введение санкций против РФ и выделение Киеву новых траншей из Европейского фонда мира.

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