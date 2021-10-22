Для нужд ВСУ доставлены боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, а также медицинское имущество.

В Украину прибыла третья и заключительная партия дополнительной международной военной помощи от правительства США на 60 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Самолет с грузом приземлился в международном аэропорту "Борисполь". Для нужд Вооруженных сил Украины доставлены боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, а также медицинское имущество.

В ведомстве напомнили, что в течение этого месяца, а именно 10 и 18 октября, в Украину были доставлены предыдущие две партии груза.

"Международная безопасность и помощь на 60 млн долларов стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США. Она предоставлена дополнительно к ранее согласованному объему в 250 млн долларов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 октября в рамках реализации предоставление дополнительной помощи безопасности от правительства США Вооруженным Силам Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США, в Украину прибыли грузы международной технической помощи. В рамках этой помощи Украина получит медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита Зеленского в сша было подписано Рамочное соглашение о стратегических основ оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США и Соглашение между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.

Всего начиная с 2014 года Украина получила материально-технической поддержки от США на общую сумму более 2 млрд долларов.

18 октября в Украину прибыла вторая партия груза медицинского имущества и вооружения из США.

Автор: Тамара Отовская