Помощь от американской стороны доставили в аэропорт "Борисполь", сообщили в Минобороны Украины.

В рамках реализации дополнительной помощи безопасности от правительства Соединенных Штатов Вооруженным Силам Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США, в Украину прибыли грузы международной технической помощи.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Кроме ранее согласованного объема в 250 млн долларов, Украина получает от американских партнеров медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов. Грузы поступают несколькими партиями, одна из которых прибыла сегодня, 10 октября, в Международный аэропорт Борисполь", – отмечается в сообщении.

Читайте также"Джавелины" и не только: на что у Зеленского потратят $60 миллионов от БайденаВ целом, начиная с 2014 года, Украина получила материально-техническую поддержку от США на общую сумму более 2 млрд долларов.

"Предоставление дополнительной помощи безопасности от правительства Соединенных Штатов Вооруженным Силам Украины является очередным свидетельством нерушимого стратегического партнерства между нашими государствами", – отметили в Минобороны.

Напомним, в начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки было подписано рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между Министерствами обороны Украины и США и соглашение между правительством Украины и правительством Штатов о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.

Автор: Инна Андалицкая