Оно усиливает стратегическое оборонное партнерство между ведомствами.

Министерство обороны Украины и Министерство обороны США подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства подтверждает ключевые принципы и определяет амбициозные цели для двусторонних отношений в сфере обороны путем:

определения путей продвижения общих двусторонних приоритетов для решения текущих и возникающих вызовов в сфере безопасности;

подтверждения приверженности общим демократическим ценностям, включая верховенство права и уважение прав человека;

подтверждения непоколебимой поддержки Министерства обороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, а также осуждение российской оккупации Крыма и агрессии на востоке Украины;

определения дальнейших шагов взаимодействия министерств для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны, прогресса на пути взаимосовместимости с НАТО и содействия региональной безопасности;

подтверждения постоянной поддержки Минобороны США права Украины определять свой будущий внешнеполитический курс, независимый от внешнего вмешательства, в том числе в стремлении Украины к вступлению в НАТО.

Отмечается, что двусторонние оборонные отношения будут сосредоточены на следующих стратегических приоритетах:

Подтверждении того, что двустороннее сотрудничество в области безопасности, а также поддержка США эффективно помогают Украине противодействовать российской агрессии, включая полноценную программу тренировок и учений.

Проведении реформ в секторе обороны в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Содействии выполнению положений стратегии оборонной промышленности и реализации реформ с целью удовлетворения потребностей ВСУ, включая увеличение прозрачности оборонных закупок, внедрения реформ корпоративного управления и развитие долгосрочного стратегического партнерства в сфере науки и технологий.

Углублении сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения свободы судоходства и эффективного противодействия внешним угрозам и вызовам.

Усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Более тесном партнерстве оборонных разведывательных сообществ с целью поддержки военного планирования и оборонительных операций.

31 августа начался рабочий визит в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. На 1 сентября запланирована встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.

В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в США планируется подписать три документа. Речь идет о документах по оборонному партнерству, проектах в области исследований, разработок, испытаний и сотрудничества в космической сфере.

Автор: Людмила Жерновская