Всего с 2014 года Украина получила материально-техническую поддержку от США на более чем 2 млрд долларов.

В Украину прибыла вторая партия груза медицинского имущества и вооружения со Соединенных Штатов Америки.

Об этом государственному телеканалу "Дом" сообщил полковник медицинской службы, уполномоченный командования Медицинских сил ВСУ по вопросам внешнеэкономической деятельности Александр Матийчук.

По его словам, с целью достижения полной взаимосовместимости Вооруженных сил Украины со странами-членами НАТО, Кабинетом министров Украины согласована и поддержана инициатива президента Украины относительно поставки медицинского имущества и вооружения с боеприпасами.

"По состоянию на сегодня осуществляется разгрузка второй партии товаров, которые поступили в рамках данного соглашения", - сказал Матийчук.

Как сообщал УНИАН, 10 октября в рамках реализации дополнительного безопасностной помощи от правительства Соединенных Штатов Америки Вооруженным Силам Украины по результатам договоренностей, достигнутых во время недавнего визита президента Владимира Зеленского в США, в Украину прибыли грузы международной технической помощи. В рамках этой помощи Украина получит медицинское имущество, вооружение, необходимые боеприпасы, высокоточное вооружение и средства радиолокационного наблюдения еще на 60 млн долларов.

В начале сентября 2021 года в рамках рабочего визита Зеленского в США было подписано Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США и Соглашение между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки.

В целом начиная с 2014 года Украина получила материально-техническую поддержку от США на общую сумму более 2 млрд долларов.

Автор: Виталий Саенко