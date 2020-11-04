В масштабной полицейской операции были задействованы правоохранители Великобритании, Португалии и Испании.

В нескольких европейских странах прошла полицейская операция против торговли детьми, в результате которой задержаны 388 подозреваемых.

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Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на полицейскую службу Евросоюза Европол в Гааге, кроме того, выявлено 249 потенциальных жертв, из них не менее 61 - несовершеннолетние. Возраст остальных еще предстоит установить.

Указывается, что операция проводилась в первой половине октября совместно с правоохранительными органами Великобритании, Португалии и Испании при поддержке Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex) и нескольких других государств, в частности Германии.

Она была направлена против организованных преступных банд, которые занимались торговлей детьми с целью сексуального насилия, использования их как рабочей силы или для попрошайничества. Кроме того, по данным Европола, дети использовались преступниками для совершения различных преступлений, в частности контрабанды.

Как отмечает ведомство, внутри ЕС торговля детьми осуществляется, как правило, с помощью их родственников. Преступные банды, занимающиеся этим, действуют во многих странах и передают детей по системе ротации, говорится в заявлении. Среди их жертв часто оказываются несовершеннолетние беженцы из неевропейских стран.

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Автор: Тамара Отовская