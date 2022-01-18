Доллар и евро наоборот стали дорожать.

Фондовый рынок Российской Федерации не выдержал переговоров и жестких заявлений по "гарантиям безопасности" и угрозы войны с Украиной. Акции самых крупных компании РФ упали в среднем на 10-15% своей стоимости.

Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи упал ниже 3500 пунктов. При этом индекс РТС обновил локальный минимум – упал ниже 1450 пунктов.

Обвалились акции таких российских гигантов как "Газпром", "Сбербанк", "Русал", АФК "Система", "Норникель", "Новатэк", ВТБ, "Роснефть" и другие. При этом подорожали доллар и евро.

Отмечается, что обвал индексов ускорился во второй половине дня. Если ситуация не улучшится, а падение продолжится, то торги могут и вовсе закрыть.

Стоит отметить, что похожая ситуация наблюдалась в середине декабря на фоне возможной войны между РФ и Украиной и штамма коронавируса "Омикрон".

Угроза новой агрессии России против Украины – что стоит знать

РФ в 2014 году захватила украинский Крым, а затем ворвалась на часть Донбасса и начала поддерживать боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Ряд западных стран наказали Россию за агрессию – ввели санкции.

Осенью прошлого года появилась информация, что российская сторона стянула к границе с Украиной значительное количество военных и техники. Страна Запада были обеспокоены такими действиями РФ и пригрозили ей серьезными последствиями в случае вторжения в нашу страну.

Читайте такжеКулеба ожидает более жесткой политики Франции в отношении РФРуководитель Главного управления разведки Минобороны украинского государства Кирилл Буданов в конце ноября 2021-го сообщил, что РФ стянула к границе более 90 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в начале этого года.

После того как ситуация на границе обострилась, Россия выдвинула требования НАТО, которые назвала "гарантиями безопасности". В частности, РФ требовала, чтобы Украина не стала членом Альянса.

По этому поводу в Брюсселе прошел ряд встреч между представителями НАТО, России и США.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что блок не откажется от принятия в свои ряды стран, которые этого пожелают.

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