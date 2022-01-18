Генсек Альянса подчеркнул, что сейчас главная задача - исключить любую военную атаку против Украины.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг пригласил РФ вновь встретиться в рамках Совета НАТО-Россия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в Берлине на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Главная задача сейчас - получить прогресс в политическом продвижении дальше. Страны-члены НАТО готовы вновь встретиться с Россией. И сегодня я пригласил Россию и все страны-члены НАТО посетить ряд встреч в рамках Совета НАТО-Россия в ближайшем будущем, чтобы рассмотреть наши беспокойства, но также услышать беспокойство России и попытаться найти дальнейший путь вперед и исключить любую военную атаку против Украины. Главная задача сейчас - помешать военную атаку на Украину. И именно поэтому мы направили очень четкий сигнал России, что, если она хочет снова решить применить силу против Украины, это дорого обойдется для России", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что речь идет об экономических, финансовых и политических санкциях.

Также он сказал, что страны-члены оказывают поддержку Украине, которая имеет право на самозащиту, как и каждое суверенное государство.

"Мы должны обеспечить, что не будет недоразумений, не будет места для просчетов относительно готовности НАТО защищать и оборонять всех стран-членов", - сказал Столтенберг.

Читайте такжеЭрдоган не верит, что Россия осмелится оккупировать УкраинуОн добавил, что это стало причиной, почему с 2014 года, когда Россия применила силу и аннексировала Крым и вторглась на Донбасс, Альянс совершил крупнейшее укрепление сил коллективной обороны, когда было усилено присутствие НАТО на восточных рубежах Альянса.

Следует отметить, что журналист Reuters Томми Ланд в своем Twitter отметил, что НАТО может обсудить с РФ место проведения военных учений и размещение ядерных ракет.

Угроза новой агрессии России против Украины - что стоит знать

17 декабря 2021 года МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проекте соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО. В частности, Россия предлагает НАТО отказаться от принятия Украины в Нато, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Также РФ предлагает США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

В связи с этим 10 января в Женеве состоялся диалог по стратегической стабильности между США и РФ, 12 января - заседание Совета НАТО-Россия, а 13 января - заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Читайте такжеБлинкен приедет в Киев 19 январяЗаместитель госсекретаря США Венди Шерман, которая возглавляла американскую делегацию на встрече в Женеве после переговоров с представителями РФ заявила о жесткой позиции по поддержке Украины. В частности, США не согласились с предложениями РФ о неприятии Украины к НАТО.

В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение у Украины, воздержаться от агрессивного размещения войск, а также вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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