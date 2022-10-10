Польша не находится под угрозой, но готовится к худшему сценарию.

Пожарные службы Польши проверяют состояние бомбоубежищ в стране и составляют опись.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Мацей Васик в комментарии изданию Polsat News.

"У нас есть 62 тыс. таких объектов по всей стране. Пожарные проверяют их состояние, оснащение и пригодность к эксплуатации. Если они не пригодны, мы примем меры по их адаптации", - сообщил Васик.

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По его словам, Польша не находится под угрозой, но готовится к худшему сценарию.

"Это рутинная деятельность. Эта акция была запланирована некоторое время назад", - добавил он.

Ракетный удар по Украине

Российские оккупанты устроили массированный обстрел украинских городов утром 10 октября. Были зафиксированы "прилеты" по центру Киева, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской, Житомирской и других областях.

Российский президент Владимир Путин признал нанесение удара по украинским городам и объектам критической инфраструктуры. Он пригрозил Украине новыми ударами, фактически признав, что утренний террор украинских городов связан с подрывом Крымского моста.

Известно, что Украину атаковали высокоточными ракетами. В частности, ракет Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

Известно, что число погибших в результате массированных атак Российской Федерации по украинским городам составляет 12 человек.

Помощь Польше

Власти Польши мощно поддерживают Украину в борьбе с российскими оккупантами. Страна предоставила Киеву вооружение и принимает украинских беженцев. Также Польша поддерживает ускоренное вступление Украины в НАТО и Евросоюз.

Так, 30 сентября президент Польши Анджей Дуда прокомментировал попытку РФ "аннексировать" украинские территории. Как заявил Дуда, заявления Кремля о "присоединении" незаконно аннексированных украинских территорий означает поражение для тех, кто наивно верил в компромисс с властями России.

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