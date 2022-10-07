Моравецкий также акцентировал, что некоторые страны Западной Европы остаются под влиянием Москвы,

Российский газ стал проклятием для Европы и европейское сообщество стремится вернуть российский газ и российские ресурсы в прошлое.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), в котором приняли участие лидеры 44 европейских стран, пишет PAP.

Польский премьер подчеркнул на конференции, что все европейские лидеры соглашаются, что ошибки в энергетической политике и, прежде всего, агрессия России в отношении Украины повлекли за собой инфляцию.

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"Эта путінфляція', – заметил он.

Он подчеркнул, что российский газ стал проклятием для Европы и европейское сообщество стремится вернуть российский газ и российские ресурсы в прошлое. И это не про санкции, а о построении мира без войны, без российской агрессии и зависимости от российских ресурсов.

"Российский газ был как наркотик, наркодилер тоже продает свою продукцию дешево или бесплатно, чтобы сделать зависимыми своих будущих жертв. И так действовала Москва последние десяток лет", – сказал Моравецкий.

Моравецкий также акцентировал, что некоторые страны Западной Европы остаются под влиянием Москвы, что он связал с их наивностью, глупостью или вовлеченностью в энергетическую политику.

"Этот саммит подтвердил, что Россия находится в полной изоляции и не только от стран ЕС, но и от других стран, которые иногда непосредственно граничат с Россией. И все они осуждают агрессию России", – добавил Моравецкий.

Отказ ЕС от российского газа: что стоит знать

Около 45% газа в ЕС в 2021 году приходились на Российскую Федерацию. На фоне российской агрессии против Украины ЕС решил отказаться от российского газа.

Европейская комиссии еще летом приняла план постепенного отказа от российского голубого топлива и приказала всем странам-членам ЕС к зиме максимально наполнить газовые хранилища.

При этом Евросоюз готовился к возможному полному прекращению поставок газа из России. Еврокомиссия прогнозировала, что Москва может резко прекратить поставки энергоресурсов до конца года.

31 августа "Газпром" остановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявили, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В конце сентября на российском газопроводе "Северный поток", который поставляет газ в Европу, произошли несколько взрывов с масштабной утечкой газа.

Для Европы потеря поставок газа из-за "Северного потока" стала существенной, однако ожидаемой.

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