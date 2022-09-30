США будут продолжать обеспечивать Украину вооружением, необходимым для самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что США продолжат поддерживать Украину в восстановлении контроля над всей ее территорией.

Об этом говорится в заявлении Байдена относительно попыток России аннексировать украинскую территорию.

"Соединенные Штаты осуждают сегодняшнюю мошенническую попытку России аннексировать суверенную украинскую территорию. Россия нарушает международное право, попирает Устав ООН и везде демонстрирует свое пренебрежение к мирным нациям", - сказал глава Белого дома. Видео дня

"Не сомневайтесь: эти действия не имеют легитимности. Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины. Мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее военной и дипломатической позиции, включая предоставление Соединенными Штатами дополнительной помощи в размере 1,1 млрд долларов, о которой Соединенные Штаты объявили на этой неделе", - подчеркнул Байден.

Также президент сообщил, что в ответ на мошеннические заявления России об аннексии, Соединенные Штаты вместе с союзниками и партнерами сегодня объявляют новые санкции.

"Эти санкции приведут к убыткам для физических и юридических лиц в России и за ее пределами, которые оказывают политическую или экономическую поддержку незаконным попыткам изменить статус территории Украины. Мы сплотим международное сообщество, чтобы осудить эти действия и привлечь Россию к ответственности. Мы будем продолжать обеспечивать Украину оборудованием, необходимым для самообороны, несмотря на наглые попытки России перекроить границы своего соседа. И я с нетерпением жду подписание закона от Конгресса, который даст дополнительные 12 млрд долларов на поддержку Украины", - отметил Байден.

"Я призываю всех членов международного сообщества отбросить российские незаконные попытки аннексии и поддерживать народ Украины столько, сколько будет нужно", - добавил президент США.

Путин объявил об аннексии новых территорий Украины

Напомним, 23-27 сентября россияне провели фейковые "референдумы на оккупированных частях четырех областей Украины. Так, в Херсонской и Запорожской "голосовали" за выход из состава Украины и присоединение к РФ, а в Донецкой и Луганской – только о присоединении к России.

Страны-партнеры Украины заявили, что не собираются признавать результаты фейковых голосований на указанных "референдумах"".

Тем не менее президент Российской Федерации Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии этих территорий. При этом он попросил Украину вернуться к переговорам.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, Украина будет вести диалог с другим президентом России.

Также глава государства объявил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО.