Оккупационные войска запускали ракеты из Каспийского региона, а также Черного моря.

Российские оккупационные войска утром 10 октября атаковали Украину высокоточными ракетами.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

В частности, ракет Х101 и Х555 запускали со стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона. Также применили ракеты "Калибр" из Черного моря, "Искандер", "С-300" и "Торнадо".

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"Применяются высокоточные крылатые ракеты наземного, морского и воздушного базирования. Х-101, Х-555 оккупанты запускают из района Каспия из 11 самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160. Крылатые ракеты "Калибр" с кораблей в Черном море. ОТРК "Искандер" наземного базирования – с разных направлений. Также враг применяет ракеты зенитных ракетных комплексов С-300 и РЗСВ "Торнадо-С", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Противовоздушной обороной ВС ВСУ во взаимодействии с подразделениями ПВО Сухопутных войск сегодня сбито около 45 ракет российских оккупантов, а также уничтожено 9 дронов-камикадзе Shahed-136.

Ракетный террор Украины

Утром 10 октября россияне массово обстреливали территорию Украины, в том числе энергетические.

Зафиксированы "прилеты" в Киеве, Львове, Харькове, Хмельницком и других городах. В некоторых из них исчезло электроснабжение.

Комментируя ракетный удар РФ, президент Украины Владимир Зеленский заявил о погибших и пострадавших людях: "229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли".

Замглавы Минобороны Анна Маляр заявила, что по состоянию на сейчас по Украине с утра было выпущено 83 ракеты, 43 из которых уничтожены силами ПВО.

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