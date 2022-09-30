Он отметил, что Польша осуждает попытки Кремля аннексировать украинскую территорию и никогда их не признает.

Заявления Кремля о "присоединении" незаконно аннексированных украинских территорий означает поражение для тех, кто наивно верил в компромисс с властями России.

Об этом написал в Twitter президент Польши Анджей Дуда.

"Польша осуждает попытки России аннексировать украинскую территорию и никогда их не признает. Мы и в дальнейшем будем поддерживать защитников Украины и ее народ до тех пор, пока агрессор не будет изгнан. Сегодняшняя отчаянная и жалкая акция Кремля - это поражение тех, кто наивно верил в компромисс с Россией", - отметил Дуда.

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Кроме этого, министерство иностранных дел (МИД) Польши в своем заявлении "решительно осудило незаконные акты о "признании независимости" и "инкорпорации" оккупированных регионов Украины в состав Российской Федерации".

"Украинские области - Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская - остаются частью Украины в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении министерства.

В МИДе подчеркнули, что Польша "не признавала и не признает" ни результатов псевдореферендумов, ни объявленных "указов российского президента относительно аннексии этих регионов".

Попытка аннексии Россией части областей Украины

Россияне 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской - о выходе из состава Украины и присоединении к России в Донецкой и Луганской - о присоединении к РФ.

Жители захваченных россиянами территорий не хотели участвовать в псевдореферендумах, поэтому их оккупанты заставляли голосовать под дулами автоматов. По результатам, которые показала российская пропаганда, более 90% участников "референдума" проголосовали "за".

Ряд стран, ЕС и США объявили, что не будут признавать результаты фейкового голосования.

Несмотря на это, президент РФ Владимир Путин 30 сентября объявил об аннексии частей четырех областей Украины и предложил Киеву переговоры.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что договориться о сосуществовании с Владимиром Путиным невозможно, поэтому Украина будет вести диалог с другим президентом РФ.

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