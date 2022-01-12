Около 9 900 человек находятся в заключении по состоянию на 11 января.

Управление ООН по правам человека требует "немедленного, независимого и беспристрастного расследования" убийств в Казахстане, в том числе чтобы выявить насколько было необходимым применение силы со стороны правоохранительных органов и армии страны.

Об этом сообщает Euronews.

Также по словам представителя ООН Лиз Троссел, нужно разобраться кто из почти 10 тыс. задержанных в Казахстане участвовал в мирных протестах, а кто пришел на них вооруженным.

"Около 9 900 человек находятся в заключении по состоянию на 11 января. Это, безусловно, огромная цифра. Мы хотели бы сказать, что в соответствии с международным законодательством люди имеют право на мирный протест и право выражать свое мнение. И они не должны быть задержаны просто за выражение своего мнения", - отметила она.

Протесты в Казахстане: что известно

2 января в Казахстане из-за существенного подорожания газа для авто начались акции протеста. Позже протест стал общенациональным.

Протестующие выдвинули ряд требований, в частности, хотели отставки Касыма-Жомарта Токаева и правительства и введения демократических изменений. СМИ писали, что правоохранители применили силу к протестующим.

Правительство Казахстана 5 января ушло в отставку.

После этого в стране ситуация стала еще более "горячей" – между протестующими и силовиками начались серьезные столкновения, был введен режим чрезвычайной ситуации.

"Горячее" всего было в Алматы – были захвачены аэропорт и ряд админзданий. В городе в ночь на 6 января начались грабежи. Для установления порядка началась "антитеррористическая операция", город зачищали от протестующих.

Потом глава государства попросил стран-участниц ОДКБ помочь навести порядок в стране. Своих военных в Казахстан уже отправили Россия, Беларусь и Армения.

Токаев также разрешил стрелять в протестующих на поражение без предупреждения.

По официальным данным, с начала протестов в Казахстане погибли 164 человека, в частности, двое детей.

В МИД Украины сообщали, что среди погибших или задержанных в Казахстане нет наших соотечественников.