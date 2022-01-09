В Алматы сейчас "застряли" 116 человек из-за того, что аэропорт приостановил обслуживание гражданских самолетов, из-за использования для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.

По информации Министерства иностранных дел Украины, украинцев нет среди погибших, пострадавших или задержанных во время массовых мероприятий в Казахстане.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

Он отметил, что украинское посольство оказывает консульскую помощь гражданам, которые из-за отменены авиарейсы не могут покинуть страну.

В частности, в Алматы сейчас "застряли" 116 человек, из-за того, что Международный аэропорт Алматы приостановил обслуживание гражданских самолетов, поскольку используется для военно-транспортной авиации государств-членов ОДКБ.

Читайте такжеВ Казахстане назвали число жертв массовых беспорядков"Все застрявшие граждане обеспечены временным жильем и продуктами питания. Угроз их жизни или безопасности нет. Посольство поддерживает со всеми пассажирами постоянную связь и будет информировать их о дальнейших шагах", - написал Николенко.

По его информации, 9 января планируется возобновление регулярных авиарейсов по маршруту Нур-Султан - Киев.

При этом Николенко подчеркнул, что МИД прорабатывает альтернативные пути выезда украинцев граждан из Казахстана в случае существенных задержек возобновления регулярного авиасообщения.

Спикер МИД отметил, что учитывая силовую операцию и сложную ситуацию безопасности, в частности в Алматы и Алматинской области, сейчас самым безопасным вариантом для украинцев является оставаться в местах их временного проживания.

Как сообщал УНИАН, в Казахстане со 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.

Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.

5 января правительство Казахстана ушло в отставку. По всей стране был введен режим чрезвычайного положения.

Самая сложная ситуация сложилась в Алматы, где демонстранты захватили здания городской администрации, прокуратуры, аэропорт.

В ночь на 6 января начались грабежи, после чего президент Касым-Жомарт Токаев объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" у ОДКБ. Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан уже отправили своих военных в Казахстан.

7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он отметил, что мирные переговоры с "вооруженными и подготовленными бандитами" неуместны, поэтому их нужно уничтожать, это будет сделано в ближайшее время.

Также Токаев сообщил, что режим ЧС будет поэтапно снят в регионах страны, где ситуация нормализовалась, а все требования граждан Казахстана, которые выражались в мирных формах, были услышаны.

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