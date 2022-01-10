В столице Казахстана обнаружили мертвым полковника Комитета нацбезопасности.
Об этом Комитет нацбезопасности сообщил на своем официальном сайте.
Читайте такжеЧисло задержанных во время протестов в Казахстане достигло почти 8 тысяч"10 января 2022 года в г.Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева. Данный факт Есильским ОП ДП г.Нур-Султан зарегистрирован в ЕРДР №227116031000018 от 10 января 2022 года. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.
По данным местных изданий у него травмы, характерные для падения с высоты.
Напомним, ранее сегодня стало известно о смерти начальника полиции одной из областей Жаната Сулейменова, которому грозил трибунал.
Как сообщал УНИАН, 8 января КНБ Казахстана сообщил, что по подозрению в госизмене задержали экс-председателя Комитета нацбезопасности Карима Масимова.
Также СМИ со ссылкой на сайт президента Казахстана сообщенили об увольнении заместителей главы КНБ Марата Осипова и Даулета Ергожина. В кратком сообщении не приводится никаких причин для увольнения.
Протесты в Казахстане: хроника событий
- 2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, спровоцированные ростом цен на сжиженный газ. Позже граждане начали требовать отставки президента, правительства, введения демократических изменений.
- Во время акций правоохранители применяли силу к протестующим.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство, снял с должности главы Совета безопасности своего предшественника Нурсултана Назарбаева и пообещал удовлетворить часть требований активистов.
- Также Токаев объявил, что будет действовать жестко и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране. В ночь на 6 января начались грабежи, после чего он объявил о начале "антитеррористической операции" и попросил помощи "в наведении порядка" у Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан отправили своих военных в Казахстан.
- 7 января в обращении к народу Токаев заявил, что отдал приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
- 10 января в Казахстане объявлен общенациональный траур по погибшим во время протестов. При этом официальных данных о точном количестве погибших нет.