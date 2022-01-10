Официальных версий относительно обстоятельств гибели не называют.

В столице Казахстана обнаружили мертвым полковника Комитета нацбезопасности.

Об этом Комитет нацбезопасности сообщил на своем официальном сайте.

Читайте такжеЧисло задержанных во время протестов в Казахстане достигло почти 8 тысяч"10 января 2022 года в г.Нур-Султан во дворе дома по месту жительства обнаружен труп полковника КНБ Азамата Ибраева. Данный факт Есильским ОП ДП г.Нур-Султан зарегистрирован в ЕРДР №227116031000018 от 10 января 2022 года. Проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.

По данным местных изданий у него травмы, характерные для падения с высоты.

Напомним, ранее сегодня стало известно о смерти начальника полиции одной из областей Жаната Сулейменова, которому грозил трибунал.

Как сообщал УНИАН, 8 января КНБ Казахстана сообщил, что по подозрению в госизмене задержали экс-председателя Комитета нацбезопасности Карима Масимова.

Также СМИ со ссылкой на сайт президента Казахстана сообщенили об увольнении заместителей главы КНБ Марата Осипова и Даулета Ергожина. В кратком сообщении не приводится никаких причин для увольнения.

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