Личности убитых в крупнейшем городе Казахстана устанавливают, отметили в полиции.

Протесты в Казахстане обросли новыми подробностями – в крупнейшем городе Казахстана Алматы в четверг утром, 6 января, от протестующих зачищена площадь Республики.

Цент города оцепили несколько сотен силовиков в камуфляже и в масках и стреляли по участникам акции протеста, сообщил Telegram-канал Baza.

В ходе антитеррористической операции в Алматы ликвидировали десятки человек, личности жертв устанавливаются, рассказала пресс-секретарь Департамента полиции Салтанат Азирбек государственному телеканалу "Хабар 24".

Читайте такжеЖители Алматы пытаются вылететь из города: аэропорт закрыт, рейсы отменены (видео)В ночь на 6 января протестующие пытались взять штурмом здание полиции Алматы, десятки нападавших ликвидировали, пишет РИА Новости, ссылаясь на сведения пресс-службы ведомства.

Акции протеста в Казахстане – что нужно знать

В Казахстане с 2 января проходят акции протеста. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на сжиженный газ. Граждане требуют отставки президента Касыма-Жомарта Токаева и выступают против коррупции. Протестующие также начали пытаться штурмовать админздания.

Во время акций правоохранители применяют силу к протестующим, задержаны сотни людей.

В связи с акциями протеста президент принял отставку правительства. Глава государства решил, что временно исполнять обязанности премьер-министра должен первый заместитель главы правительства – министр финансов Алихан Смаилов.

Власти Казахстана решили по всей стране ввести чрезвычайное положение.

В Алматы начали антитеррористическую спецоперацию для установления порядка. Потом стало известно, что была стрельба, и протестующих якобы окружили военные.

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