Владимир Зеленский сообщил молдавские власти о некоторых из них, в Кишиневе к этому готовы.

Властям Молдовы известно о планах России по дестабилизации ситуации в стране. Новоиспеченный молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил, что существует несколько таких сценарии, передает ресурс TV8.

"Было и есть несколько сценариев дестабилизации. Они включают в себя несколько элементов, в частности те, которые упомянул президент Зеленский. Но наши институты готовы к таким вызовам: осенью мы пережили достаточно нестабильный период, у нас есть солидный опыт, и мы готовы к разным сценариям, направленных на безопасность Республики Молдова", - сообщает Речан.

Премьер-министр продолжает настаивать на том, что сейчас ситуация под контролем властей Молдовы. Дальнейшие планы правительства будут направлены для обеспечения мира и стабильности в стране. В частности таким способом Кишинев хочет и решить проблему Приднестровья.

Видео дня

"Нашей целью является обеспечение мира и стабильности в стране, включая Левый берег. Молдова выступает за мирное решение приднестровского конфликта. Сценариев много, упомянут только один из сценариев и они появились не сейчас. Эти сценарии разработаны с того момента, как Россия начала войну", - добавил Речан.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова помочь Молдове в кризисной для Кишинева ситуации. Для этого молдавская верхушка должна обратиться с соответствующим запросом в Киев. Опасность заключается в том, что Кремль хочет открыть второй фронт в Приднестровье: для этого в Россия в планах есть захват кишиневского аэропорта, чтобы иметь возможность перебрасывать войска для совершения государственного переворота.

Молдова и конфронтация с Россией

Недавно премьер-министр Молдовы Дорин Речан, заступивший на свой пост 16 февраля, сообщил о планах страны демилитаризовать Приднестровье. Кремль на такие заявления ответил крайне негативно.

Президент страны Майя Санду сообщила о том, как ВСУ помешали России оккупировать Молдову. Однако пока Кишинев не готов отказаться от нейтрального статуса.

Председатель СНБО Украины Алексей Данилов рассказал детали потенциального переворота Российской Федерации в Молдове.

Во время обстрела 10 февраля одна из ракет побывала в воздушном пространстве Молдовы. Через несколько дней после этого на территории страны залетел, как заявляли в Кишиневе, российский дрон - на некоторое время даже было закрыто воздушное пространство.

Вас также могут заинтересовать новости: